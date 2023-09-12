İngiltere'de kadın cerrahların üçte biri meslektaşları tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını söylüyor

Kaynak, Getty Images

Yazan, James Gallagher, Natalie Truswell ve Jonathan Sumberg

Unvan, BBC News

56 dakika önce

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personeliyle yapılan yeni bir araştırma, kadın cerrahların meslektaşları tarafından cinsel tacize, saldırıya ve bazı durumlarda tecavüze uğradığını tespit etti.

BBC, ameliyathanelerde ameliyat sırasında cinsel saldırıya uğrayan kadınlarla konuştu.

Araştırmayı yapanlar, çoğunlukla kadın stajyerlerin kıdemli erkek cerrahlar tarafından tacize uğradığını ve bunun şu anda ülkedeki NHS hastanelerinde yaşandığını belirtti.

İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların "gerçekten şok edici" olduğunu söyledi.

Uyarı - Bu haber bazı okuyucuları rahatsız edebilecek ayrıntılar içeriyor.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz olayları, ameliyathanelerin "açık sırrı" diye nitelendiriliyor.

Kadınlar, erkek cerrahların giydiklerin önlüklerin içinde onları ellediğini, ereksiyon olduklarında bacaklarına sürtündüğünü, terlediklerinde ise yüzlerini göğüslerine sildiğini anlatıyor.

Bazı kadınlar, seks karşılığında kariyer fırsatları teklif edildiğini söylüyor.

Exeter ve Surrey Üniversiteleri ile Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırmanın bulguları şimdilik yalnızca BBC ile paylaşıldı.

Araştırmacıların sorularına yanıt veren kadınların neredeyse üçte ikisi cinsel tacizin hedefi olduklarını, üçte biri ise son beş yıl içinde meslektaşları tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını söylüyor.

Şikayette bulunmanın kariyerlerine zarar vereceğinden korkan kadınlar, NHS kurumlarının bu tip olaylar karşısında harekete geçeceğine de inanmıyor.

'Neden yüzü göğüs dekoltemin içinde?'

Kadınlar arasında açıkça konuşmak konusunda tedirginlik var.

BBC'ye konuşan Judith, soyadını kullanmamızı istedi.

Kendisi artık deneyimli ve yetenekli bir danışman cerrah.

Kaynak, JONATHAN SUMBERG

Judith, kariyerinin başında ameliyathanede kıdemli bir erkek cerrahın kendisini taciz ettiğini anlatıyor.

Cerrah, ameliyat sırada terlemişti.

"Döndü ve kafasını doğrudan göğüslerime gömdü, yüzünü sildiğini fark ettim. Donup kaldım, 'neden yüzü göğüs dekoltemin içindeydi?'"

Aynı cerrah ikinci kez aynı şeyi yaptığında Judith ona havlu getirmeyi teklif etti.

Cerrahın verdiği cevap ise, "Hayır, bu çok daha eğlenceli" oldu.

"Kendimi kirli ve aşağılanmış hissettim" diyen Judith, en kötüsünün meslektaşlarının sessizliği olduğunu söylüyor.

"Ameliyathanedeki en kıdemli kişi bile değildi ama bu tür davranışların kabul edilebilir olduğunu düşünüyordu."

Judith'in yaşadığı durum ameliyat sırasında gerçekleşti, ancak bu tip cinsel taciz ve istismar olayları hastanenin ötesine de uzanıyor.

'Ona güveniyordum'

Yasal nedenlerden dolayı gerçek adını açıklayamadığımız ve bu yüzden Anne ismini kullandığımız bir diğer kadın, değişimin ancak insanlar açıkça konuştuğunda gerçekleşeceğine inandığı için BBC'ye yaşadıklarını anlatmak istedi.

Anne, başına geleni tecavüz diye tanımlamak istemiyor ancak gerçekleşen seksin rızaya dayalı olmadığı anlaşılıyor.

Olay, doktorların katıldığı bir tıp konferansına bağlı sosyal bir etkinlikte gerçekleşti.

Diğerlerine benzer şekilde Anne o sırada stajyerdi ve karşısında kıdemli bir erkek danışman doktor vardı.

Anne, "Ona güveniyordum, saygı duyuyordum" diyor.

Doktor ise bu güveni kullanarak Anne'e etkinlikteki diğer insanları tanımadığını ve onlara güvenemeyeceğini söyledi.

"Beni kaldığım yere bıraktı. Sadece konuşmak istediğini düşünmüştüm ama birden benimle birlikte oldu" diyen Anne, o anda vücudunun donup kaldığını ve "onu durduramadığını" söylüyor:

"İstediğim bu değildi, hiçbir zaman bunu istememiştim. Tamamen beklenmedik bir şeydi."

Ertesi gün doktoru gördüğünde Anne, "kendini zar zor toparlayabildiğini" anlatıyor ve ekliyor:

"Yaygara çıkarabileceğimi düşünmedim, yapılanlara katlanmak üzerine çok baskın bir kültür olduğunu hissettim."

Olayın kalıcı bir etkisi olduğunu anlatan Anne, ilk başta duygusal olarak uyuştuğunu, yıllar sonra iş yerinde, hatta ameliyata hazırlanırken bile "anının kabus gibi geri geldiğini" belirtiyor.

Cerrahlara olan güven sarsılıyor

Sektörde bu tür davranışlar karşısında bir sessizlik kültürü olduğu yaygın bir şekilde kabul ediliyor.

Cerrahi uzmanlık eğitimleri, ameliyathanedeki kıdemli meslektaşlardan alınan bilgilere dayanıyor.

BBC'ye konuşan kadınlar, gelecekteki kariyerleri üzerinde güç ve etkiye sahip olanlar hakkında açıkça konuşmanın riskli olduğunu belirtiyor.

İngiliz Cerrahi Dergisi'nde yayımlanacak olan yeni araştırma, sorunun ölçeğini anlamaya yönelik ilk girişim.

İngiltere'de kayıtlı erkek ve kadın cerrahlar isimlerini vermeden araştırmaya katılmaya davet edildi. Toplamda bin 434 kişi yanıt verdi ve bunların yarısı kadındı.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şu şekilde:

Kadınların %63'ü meslektaşlarının cinsel tacizinin hedefi oldu

Kadınların %30'u meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğradı

Kadınların %11'i kariyer fırsatlarıyla ilgili olarak kendilerine yönelik zorla fiziksel temas kurulduğunu söyledi

En az 11 tecavüz vakası bildirildi

Kadınların %90'ı ve erkeklerin %81'i bir çeşit cinsel tacize tanık olduklarını belirtti

Araştırma, erkeklerin de bu tür davranışlara maruz kaldığını gösteriyor, katılımcıların yüzde 24'ü cinsel tacize maruz kaldıklarını aktarıyor.

Ancak araştırmanın sonucu, erkek ve kadın cerrahların "farklı gerçekliklerde yaşadığı" sonucuna varıyor.

Exeter Üniversitesi'nden Dr. Christopher Begeny, "Bulgularımız muhtemelen halkın cerrahi mesleğine olan güvenini sarsacak" diyor.

Sessizliği Bozmak: Sağlık Hizmetinde Cinsel Suistimali Ele Alma adlı ikinci bir çalışma, sektörde nelerin değişmesi gerektiğine dair önerilerde bulunuyor.

Her iki araştırma da sektörde kadın cerrahların nispeten düşük oranda (yüzde 28 civarında) istihdam ediliyor olmasının yanı sıra köklü hiyerarşik kültürün bazı erkeklere önemli bir güç duygusu sağladığını, bunun da ameliyat sırasındaki zorlu çalışma koşullarıyla birleştiğini öne sürüyor.

Surrey Üniversitesi'nden Prof. Carrie Newlands, "En yaygın senaryo, kadın stajyerlerin, genellikle onları yöneten kıdemli bir erkek tarafından istismara uğraması" diyor ve devam ediyor:

"Bu da bir sessizlik kültürünü doğuruyor. İnsanlar, konuşurlarsa gelecekleri ve kariyerlerinin etkileneceğinden korkuyor."

'İnanılmaz derecede üzücü'

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer konu ise NHS'e ve ona bağlı çeşitli kuruluşlara olan güvenin azalması.

Prof. Newlands, "İnceleme süreçlerinin bağımsız olabilmesi için köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Böylece sağlık hizmetleri çalışmak için daha güvenli bir yer haline gelebilir" diyor.

BBC'ye konuşan İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji başkanı Tim Mitchell, bulguların "son derece şok edici olduğunu ve cerrahi mesleği için büyük bir utanç kaynağı olacağını" söylüyor ve devam ediyor:

"Etkilenen kişilerin öne çıkıp bu olaylar hakkında şikayet edebilecekleri ve ciddiye alınacaklarından emin olmalarını sağlayacak mekanizmaları sağlamak için sıfır tolerans kültürünü uygulamaya koymalıyız."

Ulusal Tıp Konseyi geçen ay İngiltere'de doktorlara yönelik mesleki standartlarını güncellemişti.

Konsey'in Genel Müdürü Charlie Massey, "Hastalara veya meslektaşlarına karşı cinsel davranışlarda bulunmanın kabul edilemez" olduğunu ve "ciddi suistimallerin İngiltere'de tıp mesleğiyle bağdaşmadığını" söyledi.