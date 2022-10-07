ABD’de esrar bulunduranlara gelen federal af ile esrar şirketlerinin hisseleri yükseldi

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9 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden, dün esrar bulundurmaktan hüküm giyen federal mahkumlara af uygulanacağına dair resmi bir açıklama yaptı. Bu karar, Biden’ın son iki yılında Washington DC'deki güç dengesini belirleyecek Kasım’daki ara seçimlerden bir ay önce geldi.

Biden açıklamayı Twitter hesabından yazılı ve videolu paylaşımlarla duyurdu. "Daha önce de söyledim, kimse esrar bulundurmak ve kullanmaktan hapiste olmamalı. Bugün, başarısız olan yaklaşımımızı sona erdirmek için adım atıyorum" dedi.

"İnsanları esrar bulundurdukları ya da kullandıkları için hapse göndermek pek çok hayatı altüst etti" diyen Biden, bunun artık pek çok eyalette yasal olduğunu vurguladı.

E﻿srar bulundurmak ya da kullanmakla itham edilen kişilerin ev tutmakta, iş bulmakta ya da eğitimlerine devam etmekte engellerle karşılaştırdığını söyleyen Biden, affın bu gibi durumlarda kolaylaştırıcı olacağını da belirtti.

Bu aftan yalnızca ABD vatandaşı olan kişiler ve yasal oturma izni bulunanlar yararlanabilecek.

Biden’ın açıklamasının ardından borsada esrar şirketlerinin hisseleri yüzde 20 civarında yükseldi.

E﻿yalet valilerine çağrı yaptı

Esrar satın almak ve kullanmak ABD’nin 19 eyaleti ile Washington DC’de yasal.

Toplam 37 eyalette de yasalar çerçevesinde tıbbi amaçla kullanılabiliyor.

Ancak federal seviyede uyuşturucu kullanımının yasa dışı olması, bu eyaletlerde dahi bazı durumlarda hüküm giyilmesine sebep olabiliyor.

Biden’ın af açıklamasıyla esrarın federal yasal statüsü değişmedi ve af eyaletleri kapsamıyor.

Bu nedenle ABD Başkanı konuşmasında tüm eyalet valilerine kendi esrar aflarını uygulamaları için çağrı yaptı.

Esrarın yasal olarak eroin ve LSD'yle aynı seviyde tutulmasının anlamsız olduğuna değindi.

Adalet ve sağlık bakanlıklarından esrarın yasal statüsünü tekrar gözden geçirmelerini istedi.

Biden ayrıca beyaz olmayanların, istatistiki olarak esrar kullanımından daha çok hapsedildiğini de ekledi.

6﻿ bin 500 kişiyi etkileyecek

ABD'de çoğunlukla insanlar esrar kullanımından federal değil eyalet seviyesinde hüküm giyiyor.

Federal hapishanelerde de kimse yalnızca esrar kullanımından suçlu değil. Esrar kullanımından yakalanan pek çok kişi ticaretini yapmaktan hapis cezası alıyor.

Resmi yetkililer bu aftan yararlanacak 6 bin 500 kadar federal mahkum olduğunu aktardı.

Life for Pot isimli, yalnızca esrar kullanımından hapis yatanların serbest bırakılması için çalışan internet sitesi ise Biden'ın açıklamasının ardından federal hapishanelerde "yalnızca esrar bulundurmaktan hüküm giyen" kimse olmadığı yönünde paylaşım yaptı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Nisan ayında Washington DC'de esrarın yasallaşması için gösteri yapılmıştı.

Gelecek seçimlerde de başkan adayı olan Biden, esrar kullanımını yasallaştırma ve cezaları silme sözü vermişti.

Biden başkanlık seçimleri sırasında, özellikle siyah vatandaşlar tarafından, 1994'teki Suç Yasası'nın yazılmasına verdiği destek ve Senato'dan geçmesi için yürüttüğü çalışma nedeniyle eleştirilmişti. Bu yasa uyuşturucusu kullanımı cezalarını ağırlaştırmıştı.

Biden, 1987-1995 arası Senato Yargı Komitesi'nin başkanlığını yaptığında, uyuşturucuyla mücadele, suç önleme ve medeni haklarla ilgili yasalar üzerine çalışmıştı.

ABD’de yapılan 2020 yılı ulusal uyuşturucu kullanımı anketine göre 12 ve üstü yaş grubundan insanların yüzde 17,9’u (yaklaşık 49,6 milyon kişi) son 12 ayda esrar kullandı.