Diyarbakır Çermik'in Gülbahçe mezrasında ne yaşandı? Mikail Ekinci'nin öldürülüşüne dair çelişkili açıklamalar

Kaynak, Ekinci ailesi Fotoğraf altı yazısı, Baba Ekinci "Oğlum sağ yakalanabilirdi" diyor

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır

bir saat önce

1 Nisan günü sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Gülbahçe mezrasında hakkında yakalama kararı bulunan 28 yaşındaki Mikail Ekinci, kolluk güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

BBC Türkçe'ye konuşan Mikail Ekinci'nin babası Abdurrahman Ekinci, güvenlik güçlerinin oğlunu, dur ihtarı yapmadan öldürdüğünü savundu; "Yakalamaya değil öldürmeye gelmişlerdi" dedi.

Diyarbakır Barosu ve İnsan Hakları Derneği de açıklama yaparak, Mikail Ekinci'nin "keyfi ve orantısız güç kullanılarak" öldürülmesini yaşam hakkının ihlali olarak niteledi. HDP ise İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na sunduğu soru önergesi ile Ekinci'nin öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı.

Diyarbakır Valiliği, bu iddiaların yanıtlanması için görüşme talebimize yanıt vermedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından olayla ilgili hazırlanan raporda ise Çermik cumhuriyet savcısının verdiği bilgiler yer alıyor.

Buna göre, Çermik cumhuriyet savcısı, Mikail Ekinci'nin, kaçarken üzerinde silah olduğunu ve kolluk personeline üç el ateş ettiğini, güvenlik güçlerinin bunun üzerine ateş açtığını söylüyor. Savcı, Mikail Ekinci'nin silahı tutukluk yapınca onu atıp kaçmaya devam ettiğini de kaydediyor.

Savcının ayrıca İHD heyetine, olayla ilgili olarak üç Özel Harekat polisi ile iki cinayet büro personeli hakkında "Taksirle insan öldürmek" suçundan soruşturma başlatıldığını söylediği aktarılıyor.

Üç çocuk babası Mikail Ekinci hakkında, köydeki başka bir aile ile yaşanan arazi anlaşmazlığının yol açtığı olaylarla ilgili olarak ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı çıkarılmıştı. Arazi anlaşmazlığı ile başlayan olayda karşı taraftan bir kişi öldürülmüş, üç kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Mikail Ekinci ve babasının da olduğu 7 kişinin de ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Mikail Ekinci ise ifade vermeye gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Babasının anlattıkları: Kolaylıkla sağ yakalayabilirlerdi

Kaynak, Ekinci ailesi Fotoğraf altı yazısı, Mikail Ekinci bir arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olaylar konusunda ifadesi alınmak üzere aranıyordu

Mikail Ekinci'nin BBC Türkçe'ye konuşan babası Abdurrahman Ekinci, oğlunun ruhsatsız bir silah taşıdığı ve kaçarken ateş ettiği yolundaki savcılık iddialarının doğru olmadığını savundu.

"Mikail'in silahı yoktu. Eğer savcılık üç defa ateş açtı ve silahı tutukluk yapınca kaçtı diyorsa, silahsız kaçan adama niye ateş ettiniz?" diye sordu.

Baba Ekinci Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı onlarca zırhlı aracın, yaklaşık 300 silahlı ve kar maskeli kolluk kuvvetinin, kalabalık bir konvoy ile mezrada tamamı akraba olan 15 eve eş zamanlı baskın yaptığını anlattı.

Mikail ile birlikte sabah hayvanları otlatmak için evden çıkmak üzerelerken kolluk kuvvetlerinin köye girdiğini anlatan Abdurrahman Ekinci, hakkında yakalama kararı olduğunu bilen Mikail'in paniğe kapılarak ayakkabısını bile giymeden motosiklete binip kaçmaya çalıştığını, asker ve polisin onu kovalamaya başlamasıyla yaya olarak devam ettiğini söyledi.

Abdurrahman Ekinci, ''Oğlumu kolaylıkla sağ yakalayabilecekken, onu tek kurşunla hedef alarak vurdular, ne söyleceğimi bilmiyorum'' dedi.

O arada mezrada 30'u aşkın insanın yüzüstü yere yatırıldığını, dipçiklerle darp edildiğini de iddia eden Abdurrahman Ekinci, kolluk kuvvetlerinin Mikail'e ateş etmeden önce dur ihtarı yapmadıklarını da ileri sürdü.

''Devletin görevi vurup öldürmek mi? Onca insan geldiniz, bir kişiyi sağ yakalayamaz mıydınız? Arkasında onlarca asker, polis, arada 30 metre kalmış, sağ yakala, 300 kişisiniz, helikopter de var, on kişi bile olsa düz bir alanda bir kişiyi kolaylıkla yakalar ama hiç öyle bir çabaya girmediler en öldürücü yerden vurdular. Sanki o gün onu yakalamak için değil öldürmek için gelmişlerdi'' dedi.

Abdurrahman Ekinci, mezaradaki evlerde güvenlik kamerası olduğunu, operasyona gelen askerlerin kameraların fişini çektiğini, Mikail'in vurulduğunu gösteren komşu evin kamera kayıtlarının da silindiğini, cesedin savcı gelmeden, inceleme yapılmadan polis tarafından alınıp götürüldüğünü de iddia etti.

"Peki Mikail neden kaçtı?" sorusuna ise 'Korktuğu için' yanıtını veren Abdurrahman Ekinci ''O kadar büyük bir hiddetle geldiler ki üzerime çullanan 20 polis olmasa ben bile kaçardım'' dedi.

Diyarbakır Barosu ve İHD'nin raporunda neler var?

Diyarbakır Barosu, açıklamasında, Mikail Ekinci'nin öldürülmesi olayında kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisini aşması sonucunda, keyfilik ve gücün yasaya aykırı şekilde kullanılmasıyla yaşam hakkının ihlal edildiğini savundu. Olay hakkında ivedi ve etkin bir şekilde soruşturma başlatılmasını talep ederek, hukuki sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

İnsan Hakları Derneği yöneticileri de köye giderek Ekinci ailesi ve görgü tanıklarıyla görüştü, ayrıca Çermik cumhuriyet savcılığından bilgi aldı.

İHD de Diyarbakır Barosu gibi Mikail Ekinci'nin yaşam hakkının; keyfi ve orantısız güç kullanılıp hedef alınarak, sırtına isabet eden silah mermisiyle ihlal edildiğini savundu.

İHD ayrıca kolluk görevlileri tarafından evlere yapılan baskın sırasında Ekinci ailesi fertlerine yönelik işkence, kötü muamele, tehdit ve hakaretlerin yapıldığı iddialarına da raporunda yer verdi ve bu konuda da adli ve idari soruşturma istedi.

İHD, söz konusu olayda somut delil niteliğindeki müşteki ve görgü tanıklarına ait beyanlar, görüntü ve telsiz kayıtları, kriminal rapor, ölü muayene ve otopsi raporu gibi verilerin bir bütünen incelenmediğini savundu ve olay yeri bilgilerinin ve delillerinin -drone kayıtları, kolluk personellerine ait telsiz görüşme kayıtları, güvenlik araçlarına ait kamera görüntü kayıtları, olay yerinde bulunan mermi kovanları, görgü tanıklarının beyanlarının- tespit edilmesi, toplanılması ve muhafaza edilmesini talep etti.

Savcılık: 'Silahı vardı, ateş etti'

İHD Diyarbakır heyeti olayla ilgili raporunda Çermik cumhuriyet savcısı ile yaptığı görüşmeyi ve savcının verdiği bilgileri de aktardı.

Rapora göre, cumhuriyet savcısı makamında kendisini ziyaret eden İHD heyetine, Mikail Ekinci ile beraber hakkında yakalama emri olan üç kişi için bir operasyon yapıldığını söyledi. Ekinci'nin silahlı olduğu ve güvenlik güçlerine ateş açtığını kaydetti.

Savcının “operasyon sırasında yapılan kovalamacada maktulün kaçış yönünün drone aracıyla tespit edildiğini, maktulün bir süre motosikletle kaçmaya çalıştığını, daha sonra ise yaya olarak devam ettiğini, üç Polis Özel Harekat personeli ile bir Cinayet Büro personelinin maktulü takip ettiğini, maktulün kaçarken tabancayla kolluk personellerine üç el ateş etmesi üzerine kolluk personelinin de ateş ettiğini” söylediği aktarıldı.

Savcının öte yandan, "maktulün tabancasının tutukluluk yapması üzerine tabancasını atarak kaçmaya devam ettiğini" söylediği de aktarılıyor.

Ayrıca savcı tarafından heyete, "olayla alakalı 3 Polis Özel Harekat personeli, 1 Cinayet Büro personeli ve bir amir olmak üzere 5 personel hakkında “Taksirle İnsan Öldürmek” suçundan soruşturma başlatıldığı, ifadeleri alınan şüphelilerin serbest bırakıldıkları, şüphelilerden swap örnekleri alındığı, kamera ve diğer delillerin tespit edilip toplandığı, maktule ait olduğu belirtilen otomatik tabancanın incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında olduğu" bilgilerinin verildiği ekleniyor.