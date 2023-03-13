95. Akademi ödülleri: Oscar töreninden yedi özel an

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ke Huy Quan ve Jamie Lee Curtis duygusal konuşmalar yaptı

Yazan, Nadine Yousif

Unvan, BBC News

26 dakika önce

Akademi Ödülleri töreni bu yıl da duygusal konuşmalar, tarihi kucaklaşmalar, sürprizli anlar ve muhteşem ve tuhaf film klipleriyle doluydu. İşte Hollywood yılının en büyük gecesinden seçtiklerimiz:

Tarihi bir kucaklaşma: Harrison Ford - Ke Huy Quan

Pazar geceki tören Ke Huy Quan için, çok eski dostu Harrison Ford'la yeniden buluşmak için bulunmaz bir fırsattı.

Oscar törenine damgasını vuran Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki rolüyle en iyi yardımcı oyuncu ödülüne layık bulunan Ke Huy Quan, çocukluğunda Harrison Ford ile, Indiana Jones and the Temple of Doom filminde oynamıştı.

Sinemaya yirmi yıl ara verdikten sonra ilk kez Everything Everywhere filmiyle beyaz perdeye dönen oyuncu, törende heyecanla sahneye koşarak, kendisine ödülünü veren Harrison Ford'la kucaklaştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yirmi yılı aşkın bir zaman sonra yeniden kucaklaştılar

Lady Gaga sahneye makyajsız çıktı

Top Gun Maverick filmi için yaptığı Hold My Hand (Elimi Tut) şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı dalında ödül alan Lady Gaga, tören öncesinde ve törendeki kıyafetlerindeki farklılıkla dikkat çekti.

Tören için siyah, şeffaf derin dekolteli Versace elbise ve koyu makyaj tercih eden Lady Gaga, ödül alan şarkısını söylemek için sahneye makyajını silip, kot ve sade bir tişört giymiş olarak çıktı.

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Hugh Grant nemlendiricinin faydalarını anlattı

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İngiliz oyuncu Hugh Grant'ın şakaları törenin yapıldığı Dolby Tiyatrosu'ndaki kalabalığı epey neşelendirdi.

Dört Düğün bir Cenaze filminde birlikte oynadığı Andie MacDowell'la beraber En İyi Yapım Tasarımı ödülünü sunarken Grant "Bu sunuşun ikili bir amacı var. Birincisi iyi bir nemlendiricinin ne kadar hayati bir önem taşıdığını sergilemek. Andie her gün kullandı, ben kullanmadım" dedi.

Grant daha önceki saatlerde verdiği bir mülakatta ise çok kısa süre (üç saniye) göründüğü Glass Onion: A Knives Out Mystery filminden bahsederken, filmin sevip sevmediği sorulduğunda "Eh" diye cevapladı.

John Travolta'nın Grease'deki rol arkadaşı Newton-John'a gözü yaşlı övgüsü

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Geçen yıl hayatını kaybeden Hollywood şahsiyetlerinin anıldığı bölümü sunarken, John Travolta, yıldızının parladığı Grease filminde başrolleri paylaştığı Olivia Newton John'u duygusal bir konuşmayla andı.

Newton John'un filmde söylediği efsane şarkının sözlerine atıfla "Sana hâlâ umarsızca bağlıyız" dedi.

Jimmy Kimmel geçen yılki tokat olayını hatırlattı

Akademi Ödülleri törenini sunan Jimmy Kimmel geçen yılki törene damgasını vuran Will Smith'in sahnede Chris Rock'a tokat attığı sahneyi de anmadan geçmedi.

Kimmel "Sizlerin eğlenmesini, güvenli hissetmesini ve en önemlisi benim güvende hissetmemi istiyoruz. Onun için de çok sıkı kurallarımız var" dedi:

"Bu şov sırasında herhangi biri bu salonda bir şiddet sergilerse ona en iyi oyuncu Oscar'ı sunulacak ve 19 dakika konuşma süresi verilecek.

"Şaka şaka. Akademi'nin bir kriz ekibi var. Beklenmedik bir şey olur ya da şiddet içeren bir şey yaşanırsa, yerinizde oturun ve hiç bir şey yapmayın. Hatta saldırganı kucaklayabilirsiniz."

... ve sahneye bir eşek çıkardı

Kimmel, daha sonra İrlanda filmi Banshees of Inisherin'den bahsederken sahneye bir eşek getirdi.

Kimmel "Kendisi, sertifika sahibi bir destek eşeği. en azından İrlanda'dan getirirken uçağa bindirebilmek için havayolu şirketine böyle söyledik. Eğer üzgünseniz ya da kucaklaşmaya ihtiyacınız varsa... Haydi bakalım seni dönüş uçağına bindirelim" diye konuştu.

Cocain Bear filminin ayısı sahnede

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Elizabeth Banks törende, eş sunucusu ayıyı kontrol altında tutmak için elinden geleni yaptı

Elizabeth Banks En İyi Görsel Efekt ödülünü hiperaktif bir boz ayıyla birlikte sundu.

Banks "Yakında Cocaine Bear (Kokain Ayısı) adlı bir film yönettim ve görsel efektler olmadığı zaman, ayı böyle görünüyor" diye espri yaptı.

An Irish Goodbye oyuncusuna doğum günü şarkısı söylendi

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, An Irish Goodby filminin yönetmenleri sahnede filmin aktörlerinden James Martin (soldan ikinci) için "İyi ki doğdun" şarkısı söylediler

En İyi Kısa Film ödülüne layık görülen An Irish Goodbye'ın (Bir İrlanda Vedası) yönetmenleri, ödül konuşmalarında, oyunculardan James Martin'e doğum günü şarkısı söyledi.

Yönetmen Ross White, emeği geçenlere teşekkürlerini sunduktan sonra "Bu ödül bugün aslında ikinci en önemli konu. Çünkü bugün bu adamın doğum günü" diyerek Martin'i işaret etti.