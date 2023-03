95. Akademi ödülleri: Oscar töreninden yedi özel an

Tarihi bir kucaklaşma: Harrison Ford - Ke Huy Quan

Oscar törenine damgasını vuran Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki rolüyle en iyi yardımcı oyuncu ödülüne layık bulunan Ke Huy Quan, çocukluğunda Harrison Ford ile, Indiana Jones and the Temple of Doom filminde oynamıştı.