ABD'nin Mississippi eyaletinde hortumlar en az 23 kişiyi öldürdü

45 dakika önce

ABD’nin Mississippi eyaletinde etkili olan hortumlar en az 23 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD’deki diğer bazı güney eyaletleri de güçlü fırtınalarla karşılaştı.

Kasaba sakini Brandy Showah CNN’e yaptığı açıklamada “Hiç böyle bir şey görmedim. Burası harika bir küçük kasabaydı ve şimdi geriye bir şey kalmadı” dedi.