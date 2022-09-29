G﻿angsta's Paradise şarkısıyla tanınan rapçi Coolio 59 yaşında öldü

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29 Eylül 2022, 05:39 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Gangsta’s Paradise adlı şarkısıyla bilinen ABD’li rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Coolio’nun uzun süredir menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına açıklamasında, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu söyledi.

Coolio 1980’lerde müzik yapmaya başlamış, ancak hip hop tarihindeki yerini 1995’te piyasaya çıkarttığı Gangsta’s Paradise şarkısıyla almıştı.

Sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı. Ancak Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği olduğuna inandığını belirtti.

Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr, olan Coolio Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanmıştı. Şarkı, Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin müzikleri arasındaydı.

Şarkı daha sonra da çok dinlendi ve Spotify’da bir milyar kez dinlenme sınırını yeni aştı.

Coolio 40 yıllık müzik kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydetti, bir Amerikan Müzik ödülü ve üç MTV video Müzik Ödülü aldı.