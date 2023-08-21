Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle kapatılan İpsala sınır kapısı, yeniden açıldı

Kaynak, Getty Images

21 Ağustos 2023, 10:37 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda Türkiye sınırı yakınındaki Dedeağaç şehrinde üçüncü gününe giren orman yangınları nedeniyle geçişlere kapatılan İpsala Sınır Kapısı yeniden hizmete açıldı.

Ticaret Bakanlığı, geçici olarak kapatılan İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

İpsala Kaymakamlığı da Yunanistan ile yapılan görüşmelerde yangınların devam ettiği, İpsala Sınır Kapısı'yla bağlantılı otobanın ulaşıma kapalı olduğu, yan yollarla ulaşımın sağlanabileceği ancak yan yolların yeniden kapanma riskinin devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde yapılabildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler sonucunda İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

İpsala Sınır Kapısı'nın kapatılması üzerine, Yunanistan'a geçmek isteyenler Edirne'nin Karaağaç Mahallesindeki Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

Edirne Valiliği, şehrin İpsala ilçesindeki Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara yolu ve gümrük kapısının Yunanistan tarafının, yangınlar nedeniyle tüm geçişlere kapatıldığını açıklamıştı.

Yunanistan'ın devlet kontrolündeki ERT televizyon kanalına göre sınır kapısı, bağlantılı olduğu otobanın yangınlar nedeniyle kapatılması sonucunda kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak, Getty Images

Edirne Valiliği konuyla ilgili açıklamasında, İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu ve sınırdan çıkış yapmak isteyenlerin Kapıkule ve diğer sınır kapılarını tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.

Bakanlık Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarında artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.

Dedeağaç'ta güçlü rüzgarların etkisiyle üçüncü gününe girdiği belirtilen orman yangınlarıyla ilgili Pazartesi günü için ekstrem yangın riski uyarıları yapıldı.

Yunanistan'ın Sivil Savunma ve İklim Krizi Bakanı Vassilis Kikilias itfaiye, gönüllüler, ordu, polis ve yerel yönetimlerin Dedeağaç'taki yangına karşı devasa bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Dedeağaç yerel yönetimi yangınların yakınındaki yerleşim yerlerinin boşaltıldığını ve yaralıların ya da can kaybının olmadığını açıkladı. Bölgede yaşayanlardan Pazartesi günü ekstrem yangın riski olduğu belirtilerek dikkatli olmaları istendi.