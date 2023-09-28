CHP’de İstanbul yarışı: Genel Merkez ve ‘değişimciler’ arasındaki dengeler nasıl şekilleniyor?

Kaynak, Getty Images

28 Eylül 2023, 07:08 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Mahmut Hamsici

BBC Türkçe

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim Pazar günü yapılacak.

Kongreye giden süreçte ilk olarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik adaylığını açıkladı. Çarşamba akşamı ise eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat adaylığını duyurdu.

Parti içi kaynaklar, iki adayın da yarışta iddialı olduğunu söylüyor.

Ayrıca partideki farklı kanatların, İstanbul İl Kongresi sürecinde etkin olmak için kıyasıya mücadele ettiği de aktarılıyor.

Adaylar kim?

Geçtiğimiz haftalarda kulislerde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın İstanbul'daki yarışta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar’ın adaylığını istediği iddia ediliyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Onursal Adıgüzel’in aday olmasını istediği öne sürülüyordu.

Ancak kamuoyunda adları zikredilen bu iki isim de aday olmadı.

Parti içi kaynaklar, geçtiğimiz günlerde hem İstanbul’da hem de Genel Merkez’de, seçime tek bir adayla gidilmesi için yoğun bir kulis çalışmasının yürütüldüğünü ancak bunun da sonuç vermediğini aktarıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Gelinen noktada CHP İstanbul İl Kongresi'ne Canpolat ve Çelik’in adaylıklarıyla gidiliyor.

Adaylardan Cemal Canpolat, 2015 ile 2018 yılları arasında CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.

2018’deki İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu 325, Canpolat ise 318 delegenin oyunu almıştı.

O kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu’nu desteklediği iddia edilmişti.

43 yaşındaki Özgür Çelik ise 2018’den bu yana CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kim kimi destekliyor?

Kulislerde Canpolat’ın adı son haftalara kadar daha çok "değişimcilerle" birlikte anılıyordu. Ancak gelinen aşamada Canpolat artık "Genel Merkez’in adayı" görüntüsü çiziyor.

Kaftancıoğlu ve Salıcı gibi isimlerle anılan 10 Aralık grubunun yarışta Canpolat’a destek verdiği aktarılıyor. Anadolu yakasındaki bazı ilçe örgütleri ve belediyelerde etkisi olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de Canpolat’ı desteklediği ifade ediliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve "değişimcilerin" ise Çelik’i desteklediği ifade ediliyor.

İstanbul’daki bazı ilçe örgütleri ve bazı ilçe belediyelerinde belirli bir etkisi olan Erdoğan Toprak da Çelik’e destek veren isimler arasında. Toprak, parti içindeki değişim tartışmalarında Genel Merkez'in yanında olduğunu göstermişti.

Kulislerde Toprak’ın Büyük Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ancak İstanbul'da Toprak’a yakın birçok ismin ise değişimcilere yakın durduğu konuşuluyor.

İlçe başkanları düzeyinde bakıldığında Özgür Çelik’e yönelik destek daha çok görünüyor.

Ancak bu durum, bu ilçelerdeki tüm delegelerin Çelik’e oy vereceğinin kesin olduğu anlamına gelmiyor.

Örneğin Bahçelievler İlçe Kongresi'nde Çelik’in listesinden delege seçilen 21 delegeden 10’u, Salı akşamı bir açıklama yaparak Canpolat’ı destekleyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde hem Çelik hem de Canpolat’la ayrı ayrı görüştü ve ikisiyle de fotoğraf verdi.

Kılıçdaroğlu yarışta açıktan bir adayı işaret etmiş değil.

CHP liderinin son Parti Meclisi toplantısında da Canpolat ve Çelik’e “eşit mesafede” olduğunu söylediği aktarılıyor.

Canpolat ise Çarşamba günkü adaylık açıklamasında "Genel Başkanımıza saldırarak, itibarsızlaştırarak, siz CHP’ye yeni bir şey yapamazsınız. Biz bu yenileşmeyi birlikte yapacağız" sözleriyle "değişimcileri" eleştirdi.

Açıklamaya CHP genel başkan yardımcılarından Bülent Kuşoğlu, Eren Erdem ve Zeynel Emre gibi isimler de katıldı.

Bütün bunlar, Genel Merkez çizgisinin adayının Canpolat olduğuna işaret ediyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ekrem İmamoğlu'nun yarışta Özgür Çelik'i desteklediği aktarılıyor.

Delegeler blok halinde mi hareket edecek?

İstanbul'da geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen ilçe kongrelerinde bazı ilçelerde Genel Merkez yanlıları, bazılarındaysa değişimciler baskın çıktı.

Bununla birlikte parti içindeki kaynaklar, delegelerin önemli bir bölümü açısından çok net bir bloklaşmanın olmadığını aktarıyor.

Bazı ilçe kongrelerindeki ilçe başkanlarının seçimlerinde, genel merkez yanlılığı ya da "değişimcilik" dışında başka kriterlerin de devreye girdiği, örneğin adayın geçmişindeki örgütsel performansına bakıldığı belirtiliyor.

Parti içi kaynaklar, delegelerin blok halinde hareket edecekleri bazı ilçeler olduğunu, bununla birlikte birçok ilçedeyse iki kesimden de delegeler bulunduğunu, ayrıca bazı delegelerin gidişata bakarak son ana kadar görüş değiştirebileceğini söylüyor.

Bütün bu dengeler dikkate alındığında İl Kongresi’ne giden süreçte şu an için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yönünde bir görüntü ortaya çıkıyor.

BBC Türkçe’ye konuşan bir partili kaynak, zor olsa da, son anda varılacak bir uzlaşmayla seçime tek liste halinde gidilmesinin de hâlâ bir olasılık olduğunu söylüyor.

Bu arada parti içinde, 16 Eylül’de yapılan CHP İzmir İl Kongresi’nde yaşan gerilimin benzeri bir görüntünün İstanbul’da da ortaya çıkabileceği yönünde kaygılar da dillendiriliyor ve özellikle Genel Merkez’in böylesi bir görüntünün yaşanmasını istemediği aktarılıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP lideri Kılıçdaroğlu, son Parti Meclisi toplantısında da Canpolat ve Çelik’e “eşit mesafede” olduğunu söyledi.

İstanbul İl Kongresi neden önemli?

CHP'de İstanbul İl Kongresi, birkaç açıdan birçok şehre kıyasla önemli bulunuyor.

Öncelikle 1200 kurultay delegesinin 196’sı İstanbul’dan gelecek. Dolayısıyla İstanbul’daki delegelerin, 4-5 Kasım tarihinde düzenlenecek kurultayda önemli bir ağırlığı olacak.

Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde hem iktidar hem de muhalefet açısından en kritik büyükşehrin İstanbul olacağı düşünülüyor.