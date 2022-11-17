Büyük şirket iflaslarını yöneten uzmandan FTX yorumu: 'Böylesi tarihte görülmedi'

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16 dakika önce

Batan kripto para borsası FTX’in yeni yöneticisi John J. Ray III, iflasın “tarihte görülmemiş türden” olduğunu söyledi.

Ray, 2001’de büyük bir skandalla iflas eden enerji şirketi Enron’un iflas sürecini de yönetmişti.

New York Times’ın haberine göre bugün iflas başvurusu için belgelerini sunan Ray, “Kariyerim boyunca böylesine tümden çökmüş bir kurumsal yönetim anlayışı görmedim” dedi.

Mahkemeye sunulan belgelerde şirketin parasıyla çalışanlara ve danışmanlara, kayıtlara geçirilmeden evler alındığı ortaya çıktı.

Belgelere göre FTX’ten alacağı olan şahıs ve kurum sayısı 1 milyonun üzerinde olabilir.

Ray şirketin bir grup tecrübesiz ve yetkinliği olmayan insanın yönetiminde bulunduğun, yönetim ve denetim sistemlerinin yeterlilikten çok uzak olduğunu söyledi.

FTX’in kurucusu ve yöneticisi Sam Bankman-Fried geçen hafta şirketin müşterilerine paralarını geri ödeyemez hale gelmesinin ardından istifa etmişti.

Şimdi Bankman-Fried’in FTX müşterilerinin parasını bir diğer şirketi olan Alamada Research için kullanıp kullanmadığı yetkililer tarafından inceleniyor.

'﻿Haberim yoktu' dedi

Pazar günü New York Times’a konuşan Bankman-Fried, Alamada’nın FTX’ten bu kadar fazla “borç aldığından” haberi olmadığını söylemişti.

İflas sürecini yönetmesi için FTX’in başına getirilen Ray, müşterilerin dijital varlıklarının usulsüz kullanımını gizlemek için özel yazılımlar kullanıldığını, bu varlıkların kayıtlarının doğru bir şekilde tutulmadığı ve yeterli güvenlik de sağlanmadığını belirtti.

Mahkemeye sunulan belgelere göre FTX’in kurumsal kararları da kayıt altına alınmıyordu. Bunun nedeni ise Bankman-Fried’in kurum içi iletişimi, mesajların bir süre sonra otomatik olarak silindiği bir platformdan yürütmesiydi.

John J. Ray III, Bahamalar’da bulunan Bankman-Fried’in artık şirketle bir ilişkisinin olmadığını ve yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Eylül ayında bir uyarı yayınlayan, İngiltere’de finans sektörünün düzenleyici kurumu olan Finansal Yönetim Kurumu (FCA) FTX’in İngiltere’de gerekli izinleri almadan hizmet verdiğini belirtmiş ve “İşler kötü giderse paranızı geri alamayabilirsiniz” demişti.

Şirket battıktan sonra, FTX’te parası batanlar için bir internet sayfası hazırlayan FCA, bu kişilerin önünde çok sınırlı imkan olduğunu belirtti.

İngiltere Merkez Bankası da FTX’in batışının ekonomiye zarar verecek seviyede olmadığını fakat kripto para birimlerine dair daha fazla düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.