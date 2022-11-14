Z﻿elenskiy Herson'u ziyaret etti: 'Tüm ülke için barışa hazırız'

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15 dakika önce

Ukrayna birliklerinin yönetimi ele aldığı Herson kentine önceden duyurulmayan bir ziyaret yapan Volodimir Zelenskiy, önlerinde halen “uzun ve zorlu bir yol” olduğunu söyledi.

Kenti ziyaretinde gazetecilere konuşan Zelekskiy, Ukrayna’nın önüne baktığını kaydetti.

Moskova güçlerinin çekildiği kentin halen Rusya toprağı olduğunu iddia ediyor.

Cuma günü kente giren Ukrayna askerlerinin sevinç içinde karşılanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Ancak Batı, gelecek ayların zor olacağını ön görüyor.

Hollanda hükümet yetkilileri, Putin’in Ukrayna’ya karanlık ve soğuk bir kış yaşatma amacında olduğunu ön görüyor.

Zelenskiy kenti ziyaretinde ülkenin barışa hazır olduğunu ancak “tüm ülke için barış” olması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna lideri, ülkenin tüm sınırları için barışa hazır olduklarını kaydetti ve “Bunun için Rus saldırılarına karşı mücadele ediyoruz” dedi.

Volodimir Zelenskiy önlerindeki yolun “uzun ve zorlu” olduğunu da kabul etti.

NATO’ya da teşekkür eden Zelenskiy, Himars isimli isabet oranı yüksek füze sisteminin büyük fark yarattığını da söyledi.

M﻿oskova'dan 'barış görüşmeleri' açıklaması

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İşgal altındaki diğer yerlere kıyasla Herson, Ukrayna güçlerinin eline çok az zarar görerek geçti.

Kremlin’in işgali burada meşrulaştırmak amacıyla bu şekilde hareket ettiği savunuluyor.

Zelenskiy’nin Herson ziyareti ile ilgili ise Moskova, bölgenin Rusya toprağı olduğu açıklamasını yaptı.

Direkt olarak Zelenskiy’nin ziyareti sorusuna “yorum yapmayacaklarını” söyleyen Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov “Bu bölgenin Rusya toprağı olduğunu biliyorsunuz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Gruşko ise Herson’dan geri çekilmenin, bir barış görüşmesi ön şartı olmadığını söyledi.