Kahramanmaraş depremi: Malatya'da en az 98 can kaybı, 550 yaralı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Malatya'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan tarihi Yeni Cami'de yıkım

6 Şubat 2023, 14:58 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bu sabah 04:17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde AFAD Başkanı Yunus Sezer, 1014 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler" dedi.

Ardından saat 13.32'de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 5,5 büyüklüğünde ve saat 13.35'te Malatya Doğanşehir'de 5,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ikinci depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana geldiğini aktardı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanının insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açık olacağını belirtti.

AFAD son yaptığı açıklamada, Malatya'da 98 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın birkaç saat önce depremle ilgili illere göre yaralı sayısına ilişkin açıklamasında Malatya'da 550 yaralı olduğu aktarılmıştı.

Malatya'da arama kurtarma çalışmalara 0 derece hava sıcaklığı ve kar yağışı altında devam ediyor.

Bölgede bulunanlar havanın çok soğuk olduğunu ve yoğun kar yağışının etkili olduğunu aktarıyor.

Şehirden çıkmaya çalışan bazı vatandaşlar kar nedeniyle yolların kapalı olduğunu ve çıkamadıklarını aktarıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya’dan yaptığı açıklamada etkilenen tüm illerde eğitim öğretime ara verileceğini belirtti.

Özer, "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Malatya’da ulaşım çok kötü durumda

Bu sabah Malatya Temelli Mahallesi’nde 5 katlı binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan 25 yaşındaki Özgül Konakçı, kendi binasının sadece hasar gördüğünü ancak çevresindeki 5 binanın yıkıldığını söyledi:

“Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava çok soğuk ve şu an kar yağıyor. Herkes sokaklarda, millet ne yapacağını şaşırmış durumda. Daha yeni gözümüzün önünde artçılar sebebiyle bir binanın camları patladı.”

“Deprem anında kardeşimle koltukta uyuyorduk, birbirimize baktık, sen mi sallıyorsun dedik. Lambaya baktım, yıkılacak gibiydi. İçeride üç yaşında yeğenimi alır almaz dışarı fırladık.”

“Hava soğuk olduğu için daha çok çocuğa bir şeyler koyma derdindeydik. Ona bir şeyler alıp hemen hızlıca çıktık. Bizim olduğumuz yerde henüz çadır yok.”

“2020 yılındaki 6,8 büyüklüğündeki depremi de hissetmiştik ama bu çok farklıydı. Bunda binaların çatırdağını duyduk, binaların hemen hemen hepsinde çatlak ve hasar var zaten.”

Kentte yoğun trafik olduğunu belirten Konakçı şöyle anlatıyor:

“Artçılar bizi çok etkiliyor. Malatya’da ulaşım çok kötü durumda hem yollar buzlu hem de araba çok. Herkes arabasına atlayıp binalardan uzaklaşmaya çalışıyor.”