Enzo Fernandez, Chelsea'de: Kulüp, İngiltere futbol tarihindeki en pahalı transferi gerçekleştirdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Enzo Fernandez

16 dakika önce

Chelsea futbol kulübü, Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez’in transferi için rekor bir fiyat olan 121 milyon euroluk (107 milyon sterlin) anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Manchester City'nin 2021'de Jack Grealish için ödediği 100 milyon sterlini gölgede bırakıyor.

Benfica, "Enzo Fernandez'in tüm haklarının satışı için Chelsea FC ile anlaşmaya vardığını" açıkladı.

Böylece Chelsea, İngiltere futbol tarihindeki en pahalı transferi yapmış oldu.

Ağustos ayında Benfica'ya sadece 10 milyon sterlin karşılığında katılan Fernandez, Arjantin'in Katar'daki Dünya Kupası zaferi sırasında turnuvanın genç oyuncusu seçildi.

22 yaşındaki oyuncunun transferi, transfer sitesi Transfermarkt'a göre Chelsea'nin Ocak ayı harcamasını 288 milyon sterline çıkardı.

Bu, yazın 292 milyon sterlinlik bir harcamayı takip ediyor. Bu, bir İngiliz kulübünün yaz dönemi harcaması için bir rekordu.

Fernandez'in transferi, tüm zamanların en pahalı altıncı transferi oldu. Barcelona'nın 2019'da Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann için ödediği 120 milyon euroya eşit.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fernandez, Katar'daki Dünya Kupası zaferi sırasında turnuvanın genç oyuncusu seçildi

Arjantin ekibi River Plate'ten Benfica’ya transfer olan Fernandez, Primeira Liga'da çıktığı 29 maçta 4 gol kaydetti.

Dünya Kupası sırasında bir gol attı, Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yendiği grup maçındaki ikinci golünü kaydetti.

Chelsea, Ocak ayında Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile ve Malo Gusto ile kalıcı anlaşmalar imzaladı.

Ayrıca Atletico Madrid'den Joao Felix'i de kiraladılar.

Blues, Premier Lig'de 10. sırada ve 20 maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetin 10 puan gerisinde.

Önceki sahibi Roman Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları nedeniyle yaptırıma uğramasının ardından kulüp, geçen Mayıs ayında Amerikalı yatırımcı Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterline satın alındı.

Dünya’nın en pahalı transferleri:

Neymar (Barcelona - Paris St-Germain) 222 milyon euro, 2017

Kylian Mbappe (Monaco - Paris St-Germain) 180 milyon euro, 2017

Philippe Coutinho (Liverpool - Barcelona) 135 milyon euro, 2018

Ousmane Dembele (Borussia Dortmund - Barcelona) 147 milyon euro, 2017

Joao Felix (Benfica - Atletico Madrid) 126 milyon euro, 2019

Antoine Griezmann (Atletico Madrid to Barcelona) 120 milyon euro, 2019