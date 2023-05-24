Boris Johnson'ın Covid kurallarını ihlâl etmiş olabileceği gerekçesiyle polise başvuruldu

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bir saat önce

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Covid salgını sırasında daha fazla kural ihlâli işlemiş olabileceği gerekçesiyle Kabine İşleri Bakanlığı tarafından polise sevk edildi.

Bakanlık, sevki kamu soruşturması öncesinde belgeleri inceledikten sonra yaptığını açıkladı.

2020'de Covid kurallarını çiğnediği için geçen yıl para cezasına çarptırılan eski Başbakan hakkındaki iddiaları reddediyor.

Hem Metropolitan hem de Thames Valley polis departmanları elde edilen bilgileri değerlendirdiklerini söylüyor.

Kabine İşleri Bakanlığı, yetkililerin kamu hizmeti kuralları uyarınca belgeleri polise göndermekle yükümlü olduklarını açıkladı.

Haberi ilk duyuran Times Gazetesi, Johnson'ın günlük planlarının yer aldığı defter, aile ve arkadaşlarının salgın sırasında başbakanın Buckinghamshire’da bulunan çiftlik evini (Chequers) ziyaret ettiğini ortaya çıkardığı için Thames Valley polisine sevk edildiğini yazdı.

Thames Valley Polisi, "Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında Chequers’da Sağlık Koruma Yönetmeliği’nin muhtemel ihlâllerine dair bir rapor aldığını" kaydetti.

Met Polisi de benzer bir açıklama yaptı ancak bilgilerinin Başbakanlık konutunun olduğu Downing Street’teki potansiyel ihlâllerle ilgili olduğunu söyledi.

Polisin, Johnson ile henüz temas kurmadığı anlaşılıyor.

Kaynak, Kabine İşleri Bakanlığı/PA Fotoğraf altı yazısı, Boris Johnson ve şu anki Başbakan Rishi Sunak, Downing Street'te bir doğumgünü partisine katıldıkları için para cezasına çarptırıldılar

Eski başbakanın sözcüsü, yeni Covid kural ihlâlleri iddialarının "tamamen yanlış" olduğunu söyledi:

"Söz konusu olayların hepsi ya açık havada yapıldığı için ya da başka bir yasal istisna kapsamında olduğu için kurallar dahilindeydi. Devlet memurları ve danışmanlarla düzenli toplantıları kapsıyor.”

Sözcü bu “asılsız” suçlamaların “siyasi amaçlı” olduğunu öne sürdü.

Johnson'ın hükümet binalarında Covid kurallarını çiğnediği iddia edilen olaylarla ilgili İngiltere Parlamentosu’nu yanıltıp yanıltmadığı halihazırda bir komite tarafından araştırılıyor.

Komite, geçen hafta hükümetten ek kanıtlar aldığını ve Johnson'dan bunlara dair bir yanıt istediğini ve şimdi soruşturma sırasında her ikisini de dikkate alacağını açıkladı.