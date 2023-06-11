İtalya’nın kurtarma operasyonu düzenlediği Türk kargo gemisinde gerçekte ne oldu?

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

37 dakika önce

Kaçak yolcuların belirlenmesi üzerine İtalya donanması tarafından geçen Cuma günü kurtarma operasyonu düzenlenen Türk kargo gemisinde gerçekte neler yaşandığı tartışılıyor. Aşırı sağcı hükümetin, kaçak yolcuların gemiyi kaçırmaya çalışan yasa dışı göçmenler olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili şüpheler dile getiriliyor.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto Cuma günü yaptığı açıklamalarda, bir grup göçmenin Galata Seaways isimli gemiyi ‘’ele geçirme’’ ve ‘’kaçırma’’ girişiminde bulunduğunu söyledi.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisinin kurucularından olan Crosetto, Cuma gecesi de sosyal medyada yayımladığı mesajla İtalyan güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonun başarılı geçtiğini, ‘’gemiyi kaçıranların yakalandığını’’ belirtti.

İtalya donanması öncülüğünde yapılan operasyonun ardından Galata Seaways gemisi Napoli limanına yanaştırıldı. Napoli savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken gemi işlemlerin ardından Fransa’ya doğru yeniden denize açıldı.

Savcılık, gemiye kaçak olarak bindikleri belirlenen 15 kişiden 3’üne silah bulundurma suçlaması yöneltti. İtalya basınına göre şu aşamada gemi kaçırma girişimi ya da mürettebatı alıkoyma iddiasıyla suçlanan hiç kimse yok.

Operasyonu düzenleyen donanmaya bağlı San Marco Tugayı’ndan Teğmen Luca Canepa, SkyTG24 haber kanalına yaptığı açıklamada operasyon sırasında herhangi bir saldırganlıkla karşılaşmadıklarını, göçmenlerin geminin kargo bölümünde bulunduğunu ve direniş göstermediklerini söyledi.

La Repubblica gazetesi de olayla ilgili bilinenleri ve şüpheli açıklamaları bugün detaylı bir haberle aktardı. ‘’Kargo gemisi kaçırılmamıştı. Napoli savcılığı hükümetin anlatısını çürüttü’’ başlıklı haberde, Savunma Bakanı Crosetto’nun açıklamaları eleştirildi.

Gazete şunları yazdı:

‘’Savunma Bakanı Crosetto’nun akşam saatlerinde muzaffer bir edayla, silahlı kaçak göçmenlerin el koyduğu Türk gemisinin kontrolünün özel güçlerin operasyonuyla ele geçirildiğini açıklaması normal değil. Çünkü o saatte, saat 23.00’te, gemi saatlerdir özel güçler ve polis istilası altındaydı ve göçmenlerin gemiyi kaçırmadığı, geminin kontrolünü asla ele geçirmedikleri, sadece saklanmaya çalıştıkları açıktı.’’

La Repubblica’ya göre silah bulundurmakla suçlanan göçmenlerin üzerinde 2 bıçak ve bir maket bıçağı ele geçirildi. Gazete göçmenlerin bu kesici aletleri tehdit amaçlı değil, saklandıkları kamyonun brandasını kesmek için kullandıklarını da yazdı.

Ansa haber ajansı da savcılık ifadelerinin ardından verdiği haberde, ‘’Kaçak göçmenlerin bıçakları ne amaçla kullanmak istedikleri net değil. Bir kaçırma girişimi olup olmadığı da açık değil’’ diye yazdı.

Hastaneye kaldırılanlardan biri hamile

Ansa’nın haberine göre Kaptan Acarkan Ocaklı, 9 Haziran’da saat 11.04’te gemide 15 kadar kaçak yolcunun bulunduğu, 2’sinin kesici alet taşıdığı ve bu durumun mürettebat için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle acil yardım talebinde bulundu.

Saat 14.01’de de Türk makamları İtalyan yetkililerden gemiye operasyon düzenlenmesini istedi.

Ansa’ya göre Kaptan Ocaklı İtalya’da savcılığa verdiği ifadede, 2 kaçak yolcunun geminin motor bölümünde dolaştıklarını ancak buraya giremediklerini gördüğünü anlattı. Savcılığın ifadeleri almasının ardından Galata Seaways gemisi dün Fransa’ya doğru tekrar denize açıldı.

Operasyon sonrası sorgulanan göçmenlerden 4’ü hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişilerden birinin hamile bir kadın olduğu belirtiliyor.

Gemiye kaçak bindikleri belirlenen 15 kişinin Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşı oldukları bilgisi de basında yer aldı. 2’si kadın 15 kişiden şu aşamada gözaltına alınan yok.