A﻿BD Başkanı Biden: ABD'de koronavirüs pandemisi sona erdi

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40 dakika önce

A﻿BD Başkanı Joe Biden, hastalıktan ölenlerin sayısının artmasına karşın, ülkede koronavirüs pandemisinin "sona erdiğini" söyledi.

B﻿iden, "Hala bir sorunumuz var" dedi, ancak durumun hızla iyileştiğini vurguladı.

İ﻿statistiklere göre ortalama 400 kişi hala Covid nedeniyle hayatını kaybediyor.

D﻿ünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı da geçen hafta pandemide sonun "göründüğünü" söylemişkti.

C﻿BS televizyonunda yayımlanan bir programda konuşan Biden ülkesinin hala virüsü kontrol etmek için "çok iş yaptığını" söyledi.

Biden, Detroit Otomobil Fuarı sırasında yapılan röportajda "Farkındaysanız kimse maske takmıyor. Herkes de iyi görünüyor. Bence durum değişiyor" dedi.

A﻿ğustos ayında ABD'li yetkililer, Ocak 2020'den bu yana yürürlükte olan Covid-19 kaynaklı kamu sağlığı acil durumu halini 13 Ekim'e dek uzatmıştı.

Ş﻿u ana kadar bir milyondan fazla Amerikalı pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.

J﻿ohns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son bir haftada, günlük ortalama 400 kişi hayatını kaybetti.

O﻿cak 2021'de ise bir haftada 23 bin kişi hayatını kaybetmişti. ABD nüfusunun yüzde 65'i tam aşılı olarak kabul ediliyor.

ABD, geçtiğimiz günlerde Omicron varyantına karşılı aşıları onaylamış ve federal sağlık yetkilileri halka aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.

Geçen hafta da WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pandemi karşısında "hiç bu kadar iyi bir konumda olmadığını" söylemiş ve "Henüz sona gelmedik ama sonu göründü" demişti.