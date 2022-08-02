Kolombiya'da kadınların parktan kovduğu eşcinsel çifte destek için toplu öpüşme eylemi

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22 dakika önce

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yüzlerce kişi, parkta öpüşürken bir grup kadın tarafından tehdit edilen eşcinsel bir çifte destek için toplu öpüşme eylemi gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden organize edilen protestoda yüzlerce çift, olayın yaşandığı parkta ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla dans etti, “Öpüşmek sevgi ifadesidir, suç değil” yazılı dövizler taşıdı.

Eşcinsel çiftin parktan çıkarıldığı olay Cuma günü Engativa semtinde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, iki eşcinsel erkeğin bir grup kadın tarafından parktan çıkmaya zorlandığı görülüyor.

Kadınlardan tehdit: 'Gitmezseniz, sizi linç ederiz'

Kadınların çifte “Bu mahallede parkta seks yapamazsınız. Özellikle de çocukların önünde” diye bağırdıkları duyuluyor.

Çift, kalabalığa “Ne seksi? Sadece öpüşüyorduk” diye yanıt veriyor.

İçlerinden birinin elinde süpürge bulunan kadınlar, karşılıklı bağrışmadan sonra çifti “Hemen gitmezseniz, sizi linç ederiz” diye tehdit ediyor.

Bogota’nın ilk eşcinsel belediye başkanı olan Claudia Nayibe Lopez Hernandez, sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayı kınadı.

Lopez Hernandez, “Twitter mesajında “eşitlik norm haline gelinceye kadar mücadele edeceğim” dedi.

Çiftin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.