Ukrayna savaşı: İlhak edilen Kırım'daki Rus askeri üssü patlamalarla sarsıldı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kırım, Rus turistlerin uğrak noktası

19 dakika önce

Kırım'da bir askeri üssü sarsan patlamalar sonrasında bir kişinin öldüğü açıklandı.

Rusya tarafından atanan bölgesel yönetimin başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medyada, patlamaların yarımadanın batı kıyısında yer alan Novofedorivka yakınlarındaki Saky askeri üssünde gerçekleştiğini yazdı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde birden fazla patlama olduğu görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra mühimmatın patlatıldığını açıkladı, ancak bu bağımsız kaynaklarla henüz doğrulanmadı.

Rusya'nın resmi haber ajansı Ria’ya göre, bakanlık mühimmat depolama alanında yangın çıkmadığını bildirdi.

Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım, Rus turistlerin uğrak noktası ve bölgeden paylaşılan görüntüler arka planda yükselen dumanlar nedeniyle sahilden kaçan turistleri gösteriyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter’dan konuyla ilgili iğneleyici bir açıklama yaptı, “Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım topraklarında işgalci birliklerin varlığının yüksek turizm sezonu ile uyumlu olmadığını herkese hatırlatır” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan yerel görgü tanıkları, yerel saatle 15:20'de (TSİ 15:20) başlayan en az 12 patlama duyduklarını söyledi.

Aksyonov, patlama alanının çevresinde 5 km'lik girilmesi yasak bölge ilan edildiğini söyledi.

Moskova patlamanın kaynağı hakkında bir açıklama yapmazken, Kiev de patlamaları üstlenmedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Telegram'a "Bugün Novofedorivka'daki patlamalar, Kırım'ın kime ait olduğunun bir başka hatırlatıcısı. Çünkü burası Ukrayna" dedi.

Rusya'nın sekiz yıl önce Kırım'ı ilhakı, geniş çapta uluslararası kınamalara yol açmıştı.

Moskova, Rus birliklerini Ukrayna'nın iç kesimine ulaştırmak için Kırım'ı kullanmış ve 24 Şubat'ta Ukrayna'nın tam ölçekli bir işgalini başlatmıştı.

Novofedorivka ve Saky, Ukrayna kıyı şeridini ablukaya alan Rusya'nın Karadeniz filosuna ev sahipliği yapan Sivastopol limanının yaklaşık 50 km kuzeyinde bulunuyor.

Kaynak, Reuters

Ukrayna üstlenirse saldırı hızlı bir tırmanışa işaret edecektir

ANALİZ: Will Vernon, BBC, Moskova

Bu saldırıdan Ukrayna'nın sorumlu olduğu ortaya çıkarsa, bu önemli bir tırmanış anlamına gelir. Bu, Kırım içindeki bir hedefe yapılan ilk büyük saldırı olacak.

Ukraynalılar daha önce de buna yaklaştı: Haziran 2022'de Rusya tarafından atanan Kırım’ın "lideri", Ukrayna kuvvetlerinin Kırım sularında Karadeniz petrol sondaj platformlarına ateş açtığını ve bunun sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini söyledi. Temmuz ayının sonunda Rus yetkililer, bir insansız hava aracının Sivastopol şehrinde bir Rus donanma tesisine çarptığını ve altı kişinin yaralandığını kaydetti.

Kırım uluslararası alanda Ukrayna toprağı olarak tanınıyor, ancak yönetimi sekiz yıldır Rusya’nın elinde ve Rus devlet kurumları ve askeri tesisleri iyi yapılanmış halde.

Kremlin için Kırım, Moskova'nın 2014'te muzaffer bir şekilde "yeniden ele geçirdiği”, tarihsel olarak Rus toprakları olarak görülen yarı kutsal bir statüye sahip.

Kırım topraklarının bu kadar derinlerinde bir saldırı Rus lider Putin için büyük bir utanç olacaktır.

Ve Ukraynalılar Kırım'daki Rus hedeflerine sistematik olarak saldırmaya başlarsa, Rusya'nın yanıtının gerçekten çok ciddi olabileceğine dair korkular var.