Kaftancıoğlu: CHP'nin Ataşehir'deki temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak, Twitter / Canan_Kaftanci

19 Nisan 2023, 11:12 +03 Güncelleme bir saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırıda üç el ateş açıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu, kurusıkı olduğu tahmin edilen mermi kovanlarının ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişlerinin üzerine “AKP” ve “RTE” yazıldığı görülen fotoğraflar da paylaştı, “Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!” dedi.

Olayla ilgili olarakj henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de bir kınama mesajı yayımladı.

Adıgüzel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Birileri eliyle seçim öncesi gerilimi tırmandırmaya yönelik ciddi bir çaba olduğunu görüyoruz. Bunun nedenini de gayet iyi biliyoruz; kaybetme korkusu” dedi.

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı da saldırıyla ilgili saat 13.00’te bir basın açıklaması yapacak.

CHP listelerinden İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı olan Gelecek Partili İsa Mesih Şahin de CHP Ataşehir İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahin, "Gerilim siyaseti değil, hoşgörü ve tahammül siyaseti kazanacak" dedi.

6 Nisan’da Seyrantepe’de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında havaya ateş edilmişti. Olayın ardından kaçan kişiler yakalanmış, bir kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan E.D., havaya ateş açtığı anın görüntülerini Instagram hesabından da paylaşmıştı.

Olayla ilgili daha önce yakalanan 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

31 Mart’ta da İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine bir kurşun isabet etmiş ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın bir saldırı olmadığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet'in açıklamasına göre hırsızları kaçırmak için silahını ateşleyen şüpheli şantiye görevlisi M.E., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.