Papa Francesco solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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29 Mart 2023, 22:13 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Övgü Pınar / Roma

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa bugün öğleden sonra Roma’daki Gemelli Polikliniği’ne kaldırıldı. Son birkaç gündür solunum güçlüğünden şikayetçi olan Papa’ya hastanede yapılan analizlerde solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bu enfeksiyonun Covid 19 olmadığını belirtti.

Papa’nın birkaç gün hastanede tedavi görmesi bekleniyor.

Papa Francesco bu sabah Vatikan’daki San Pietro Meydanı’nda geleneksel genel kabul törenini yönetmişti. Bu törenin sonunda meydandan ayrılmak üzere araca bindirilirken acı çektiğini gösterir şekilde yüzünü buruşturması dikkat çekmişti.

86 yaşındaki Papa Francesco, dizindeki rahatsızlık nedeniyle son aylarda ağırlıkla tekerlekli sandalye kullanıyor.

Papa, Temmuz 2021’de de yine Gemelli Polikliniği’nde bir bağırsak ameliyatı geçirmişti. Bu ameliyat sonrası anestezinin yan etkilerinden mustarip olduğu için dizinden ameliyat olması önerilerini kabul etmediği belirtiliyor.

Gerçek adıyla Jorge Mario Bergoglio, gençliğinde memleketi Arjantin’de de akciğerinden bir operasyon geçirmiş, akciğerinin bir kısmı alınmıştı. Bu operasyondan, "Fiziksel acı karşısında korkağım. Sanırım 19 yaşındayken geçirdiğim akciğer ameliyatının bir etkisi" diye bahsetmişti.