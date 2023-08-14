İtalya Milli Takımı’nda kaos: Mancini neden istifa etti?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Roberto Mancini, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırdı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

bir saat önce

İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini’nin dünkü ani istifa kararı ülkede “travma” ve “kaos” gibi ifadelerle yorumlanıyor.

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştırmış Mancini’nin dün bir e-posta ile İtalya Futbol Federasyonu’na (FIGC) bildirdiği istifa kararı, özellikle zamanlaması açısından sürpriz yarattı. Mancini, dün Instagram’da 2020 Avrupa Şampiyonası zaferinden bir fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajda “Milli Takım teknik direktörlüğünden istifa etmek kişisel tercihimdi. Güveni için (FIGC Başkanı) Gabriele Gravina'ya ve FIGC'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası için Eylül’de yapılacak elemelere haftalar kala gelen istifanın nedenleri sorgulanıyor.

İtalya basınının en sık yer verdiği iddialardan biri, Mancini’ye Suudi Arabistan’dan milyonlarca euro’luk bir teklif geldiği şeklinde. Ayrıca Milli Takım içindeki bazı görev değişikliklerinin de bu kararda etkili olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak, La Republica

La Repubblica gazetesi “Mancini’nin istifası sonrası İtalya Milli Takımı kaosta” dediği haberinde, “bu seçimin arkasında birden fazla neden olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan’dan gelen ihtişamlı tekliflerin cazibesine kapılmış olabilir” iddiasında bulundu.

Gazete, takım içindeki iç dinamiklerin de istifa kararında etkili olduğunu yazdı. Mancini’nin yardımcısı Alberico Evani’nin uzaklaştırılmasından yeni görevlendirmelere kadar bir dizi kararda teknik direktörün “tam yetki” sahibi olmadığı hissine kapıldığı belirtildi.

Benzer iddialar birçok gazetenin baş sayfasında yer aldı.

Kaynak, Corriere della Sera

Corriere della Sera da baş sayfasından Suudi Arabistan iddiasına yer verdi.

Kaynak, La Stampa

La Stampa da “Teknik direktör sürpriz şekilde milli takımı bıraktı. ‘Kişisel tercih.’ Ama galiba Suudiler onu istiyor” dedi.

Kaynak, Il Giornale

Il Giornale’nin manşetten verdiği haberinde “Futbolda fırtına” üst başlığının altında “Mancini oyun dışı” başlığı yer aldı.

Gazete, Mancini’ye Suudi Arabistan Milli Takımı’nın antrenörlüğü karşılığında çok yüksek bir meblağ önerildiği iddiasını duyurdu.

Kaynak, La Gazzetta dello Sport

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, istifa kararının kargaşa yarattığını belirtti ve baş yazısında “Böyle veda olmaz” diyerek “kaçan” Mancini’yi eleştirdi.

La Gazzetta, olası yeni teknik direktörler arasında, geçen sezon lig şampiyonu olan Napoli’nin çalıştırıcısı Luciano Spalletti’nin öne çıktığını belirtti.

Kaynak, Corriere dello Sport

Corriere dello Sport da manşetinden “İtalya Spalletti’nin” diye yazdı ve federasyon başkanının Napoli teknik direktörünü aradığını yazdı.

Kaynak, Tuttosport

Tuttosport da yaşanan şoku “Zavallı İtalya. Umut Spalletti” manşetiyle yansıttı.

Basında değerlendirilen diğer olasılıklar arasında, milli takımın eski antrenörlerinden Antonio Conte’nin ismi de sık tekrarlandı.

Roberto Mancini 1990’larda, özellikle Sampdoria ve Lazio takımlarında oynarken ülkenin önde gelen futbolcularından biriydi.

Antrenörlük kariyerinde ise 3 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası elde etti.

Kaynak, Getty Images

Manchester City ile İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu ve Galatasaray’da Türkiye Kupası kazandı.