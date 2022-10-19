Thodex'in kurucusu Özer'in davası Arnavut basınında: 'Türk Avcı, davasının siyasi olduğu gerekçesiyle iadesine karşı çıkıyor'

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Ö﻿zge Özdemir | BBC Türkçe

Kaynak, Thodex

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye’ye iadesiyle ilgili son kararın bu Cuma Arnavutluk’ta düzenlenecek duruşmada verilmesi bekleniyor.

Özer’in avukatı Sevgi Erarslan ise Türkiye’de görülen davanın “siyasi olduğunu” iddia ederek iade edilmemesini talep ediyor.

Davayı takip eden, Arnavutluk merkezli Ora News haber kanalından gazeteci Isa Myzyraj, Özer’in avukatının sözlerini şu şekilde aktardı:

“Yol açılan zararın Türkiye medyasında iddia edilenden az olduğunu, parasını kaybettiğini söyleyen çoğu kişinin zararının karşılandığını ve davanın artık siyasi olduğunu öne sürüyor.”

Myzyraj, Özer’in Arnavut basınında “Türk Avcı” (Türk Swindler) olarak isminin geçtiğini belirtti.

Dolandırıcı anlamına gelen “swindler” kelimesi, flört uygulaması Tinder üzerinden kadınları dolandıran Shimon Heyada Hayut’ın hikayesini anlatan The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) belgeselinden yola çıkarak bir kalıp olarak kullanılıyor.

Türkiye medyasında yer alan bazı haberlerde, Özer’in Arnavut mafyasıyla ilişkisi olduğu ve bu sayede ülkeye giriş yaptığı 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren saklanabildiği iddia edilmişti.

Faruk Fatih Özer, ağustos sonunda Arnavutluk’ta yakalanabildi.

Ancak Özer hakkında Arnavutluk’ta yazılan iddianameyi okuyan gazeteci Myzyraj, herhangi bir suç örgütüne yönelik suçlama olmadığını dile getirdi.

Myzyraj, Türkiye yargısının adil olmadığı öne sürerek Özer’in davasının bağımsız bir şekilde Arnavutluk’ta görülmesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak Myzyraj, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler dolayısıyla Özer’in iade edilmesini bekliyor.

356 milyon liralık zarar

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, altısı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame nisan ayında kabul edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması eylül ayında görüldü, bir sonraki duruşma 16 Aralık’a ertelendi.

268 sayfadan oluşan iddianamede 2.027 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.