Rus yetkililer, Prigojin’in uçak kazasında öldüğünü doğruladı
Rus yetkililer, Çarşamba günü meydana gelen uçak kazasının ardından yapılan adli tıp çalışmaları sonucunda, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin’in ölenler arasında olduğunu doğruladı.
Soruşturma Komitesi, ölen 10 kişinin kimliklerinin belirlendiğini ve bu kimliklerin uçağın yolcu listesinde yer alan kişilerle uyuştuğunu belirtti.
Prigozhin'in özel jeti, 25 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeybatısında düştü. Kaza sonrasında tüm yolcular öldü.
Kremlin, kazadan sorumlu olduğuna dair iddiaları reddetti.
Komite, adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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Genetik testlerin sonuçlandırıldığını belirten Komite'nin açıklamasında, "Sonuçlara göre, ölen 10 kişinin kimlikleri belirlendi. Bunlar, uçuş manifestosunda yayımlanan listede yer alan kişilerle uyuşmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Ölenler arasında Wagner'in askeri operasyonlarını yöneten Dmitry Utkin de dahil Wagner'in birkaç üst düzey yetkilisi bulunuyordu.