Avrupa Voleybol Şampiyonası: Filenin Sultanları'nın ev sahibi Belçika galibiyeti, bu ülke medyasında nasıl yankılandı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 194 cm uzunluğundaki Melissa Vargas Türkiye'nin en önemli silahlarından biri

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Lahey

bir saat önce

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, son seti oldukça çekişmeli geçen maçta ev sahibi Belçika’yı 3 - 1 yenerek, ÇEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları Çarşamba günü Polonya ile çeyrek final karşılaşması oynayacak.

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın birinci sırada olduğu dünya sıralamasında Polonya yedinci basamakta yer alıyor.

Filenin Sultanları Polonya'yı geçerse 1 Eylül Cuma günü yarı final maçına çıkacak. Final karşılaşması ise 3 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı.

Brüksel’deki Palais 12 Spor Salonu’nda oynanan maçta, 15 bin kişilik salonun önemli bir kısmını, Türk Milli Takımı’nı destekleyen taraftar doldurdu.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işleminin de gerçekleştirdiği salonda, Belçikalı ve Türk taraftarlar maçı birlikte izledi.

Belçika medyasında maç öncesi, “Sarı Kaplanlar” olarak anılan Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı'na çok şans tanımıyor, Filenin Sultanları’nın büyük favori olduğu yazılıyordu.

Gazetelerde, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Sarı Kaplanlar’ın bir sürpriz yapabileceği yorumları da yapıldı.

Maçın başlamasıyla salondaki Türkiye taraftarlarının sesi daha gür bir şekilde duyulmaya başladı.

Maçı canlı yayınlayan kamu yayıncısı VRT’nin spikeri ve yorumcusu, sık sık Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un, mevkilerinde dünyanın en iyi voleybolcuları olduğunu vurguladı.

Filenin sultanları ilk seti zorlanmadan 25 - 22 kazandı.

2. sete Belçika daha istekli başladı. Marlies Janssens'in bloklarıyla baştan sona üstün götürdüğü seti 25 - 16 kazanarak durumu 1 - 1 yaptı.

Filenin sultanları, 3. sette tekrar vites yükseltti. Belçikalı spikerin en fazla telafuz ettiği isimler Ebrar Karakurt, Vargas, Hande Baladın, Zehra Güneş oldu.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, rahat oynadığı 3. seti de, 25 - 15 kazanarak durumu 2 - 1 yaptı.

Dördüncü set, her iki takımın da başa baş mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla, nefes kesen bir mücadele oldu. Son dakikalarda Ebrar Karakurt’un maça ağırlığını koymasıyla, Filenin Sultanları seti 32 - 30 kazanarak, 3 - 1’lik sonuçla Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi ülke medyasında başlıklar nasıl oldu?

Belçikalı sunucu ve yorumcular, “Dünyanın 1 numarası Türk Milli Takımı’na karşı sergilenen mücadelenin aslında büyük bir başarı olduğunu” sıkça dile getirdi.

Flaman Kamu yayıncısı VRT, maça ilişkin gelişmeleri, “Etkileyici Sarı Kaplanlar süper güç Türkiye'yi sendeletti ama Avrupa Şampiyonası rüyası yine de suya düştü” balığıyla aktardı.

VRT’nin yorumunda, “Sarı Kaplanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan ayrılmak zorunda, ancak bunu başları dik bir şekilde yaptılar” dendi.

Fransızca kamu yayıncısı RTFB, “Hedef çok yüksekti: Sarı Kaplanlar Türkiye'yi üzdü ama Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finali turunda elendi” başlığını kullandı.

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Haberde, “Sarı Kaplanlar için yolun sonu. Mücadeleci ama güçsüz Belçikalı voleybolcular Türkiye'ye 3 - 1 yenildi” denilerek, “Dünyanın 1 numaralı ülkesi Türkiye ile karşılaşmak zaten zor bir görevdi” yorumuna yer verildi.

De Standaart gazetesine göre maç, “Tam güçte bir dünya devi ile zayıflamış bir Belçika” arasında geçti.

Gazeteye göre, “1. 90'dan uzun yarım düzine oyuncuya sahip Türkiye karşısında” Belçika yetersiz kaldı.

HLN gazetesi, “Sarı Kaplanlar Avrupa Şampiyonası’ndan başı dik ayrıldı” başlıklı haberinde, en önemli oyuncusu Britt Herbots'un sakatlığı nedeniyle Belçika’nın, dünyanın bir numarası Türkiye karşısında ciddi bir direnç gösterdiğini vurguladı.

Gazeteye göre, Türkiye karşısında hezimete uğrayacağından korkulan Sarı Kaplanlar, beklemedik şekilde bir mücadele ortaya koydu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Belçika Milli Takımı

Het Nieuwsblad gazetesi de, “Sarı Kaplanlar, Türkiye ile oynadıkları zorlu maça rağmen Avrupa Şampiyonası'ndan elenmekten kurtulamadı” başlığını attı.

Gazete, “Sakatlanan Britt Herbots'tan yoksun olsa da Belçika ünlü Türkiye'yi sendeletti, ancak güç az farkla belirleyici faktör oldu” yorumunu yaptı.

La libre gazetesi, maça ilişkin ayrıntıları, “Sarı Kaplanlar Türkiye'yi zorladı ama elendi” başlığıyla aktardı.

Proximus’un haberinde de, “Sarı Kaplanlar dünyanın 1 numarası Türkiye karşısında tutunamadı” dendi.