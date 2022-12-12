AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrel: Rüşvet iddiaları çok endişe verici

12 Aralık 2022, 18:14 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı yetkililerin Avrupa Parlementosu (AP) kararlarını etkilemek için Katar’dan rüşvet aldığı yönündeki iddiaların, “Oldukça endişe verici olduğunu” söyledi.

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, AP Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yunan parlamenter Eva Kaili’nin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu’na yabancı bir ülke hükümeti tarafından rüşvet verilmesi ile ilgili iddiaları, rahatsız edici bulduğunu söyledi.

Uzun yıllar Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyal Demokrat grubun önde gelen isimlerinden biri olan Borrell, rüşvet soruşturmasının Katar ile ilişkilere etkisi konusunda yorum yapmadan önce kanıtların beklemesi gerektiğini vurguladı.

Josep Borrell, Belçika federal savcılığının yürüttüğü soruşturmanın, AB Dış Politika Yüksek Temsilciği ile hiçbir ilgisi bulunmadığını da belirtti.

Avrupa Parlamentosu ‘rüşvet skandalının gölgesinde’ toplandı

Belçika Savcılığı’nın operasyonunun ardından Avrupa Parlamentosu’nun ilk toplantısı Strasbourg'da yapılıyor.

Ancak bu kez gündemin ilk sıralarında Avrupa’nın sorunları değil Sosyal Demokrat Grup ile bağlantılı olduğu belirtilen rüşvet skandalı var.

Cuma günü parlamento başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili Belçika’da gözaltına alındı.

Normalde milletvekili dokunulmazlığına sahip olan Kaili, bir çanta dolusu parayla suçüstü yakalandığı için dokunulmazlık zırhından yararlanmadı.

Kaili, ivedilikle Avrupa Parlementosu Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırıldı.

AP Sosyal Demokrat Grubu, Yunan parlamenterin üyeliğini askıya alırken, üyesi bulunduğu Yunanistan’daki PASOK tarafından da ihraç edildi.

Kaili, 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından, Belçika Savcılığı tarafından koşullu olarak serbest bırakıldı.

Kaili ve diğer bazı milletvekillerinin adının rüşvet skandalı ile anılması, Avrupa Parlementosu’ndaki sosyal demokrat üyeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Belçikalı sosyal demokrat parlamenter Kathleen Van Brempt, Katar’dan rüşvet iddialarıyla ilgili olarak, "Bu, parlamentonun itibarı için korkunç ve dramatik" dedi.

Savcılık, soruşturma kapsamında Pazar akşamı AP Sosyal Demokrat Grubu üyelerinden Marc Tarabella'nın Belçika’nın Liege kentindeki evinde arama yaptı.

Arama, Malta’dan Belçika’ya dönen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın gözetiminde yapıldı.

Belçikalı sosyal demokrat milletvekilli Marie Arena’nın yardımcısının ofisinde de arama yapılarak mühürlendi.