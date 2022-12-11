Katar'dan rüşvet soruşturmasında erkek arkadaşı tutuklanan Yunan parlamenter Kaili şartlı serbest bırakıldı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



22 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eva Kaili

Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için Katar'dan yüklü miktarda rüşvet aldıkları gerekçesiyle Cuma günü Brüksel'de gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, savcılık tarafından tutuklandı.

Cuma günü bir çanta dolusu parayla suçüstü yakalandığı belirtilen eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, şartlı olarak serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında Kaili'nin erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi de bulunuyor.

"Temiz Eller" adı verilen operasyon kapsamında, Pazar günü de Belçikalı Sosyalist Parti Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Tarabella'nın evinde arama yapıldı.

Kanack dergisi ve Le Soir gazetesine göre, Tarabella'nın Belçika'nın Liege kentindeki evinde yapılan arama, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın huzurunda gerçekkleştirildi.

Belçikalı parlamenter gözaltına alınmadı ancak bilgisayarına ve cep telefonuna el kondu.

Tarabella, Avrupa Parlamentosu Arap Yarımadası ile İlişkiler Komisyonu'nun başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Cuma günü, Belçika federal polisi tarafından bir çanta dolusu parayla suçüstü yakalandığı belirtilen, eski Avrupa Parlamentosu Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Eva Kaili ise, Pazar günü savcılık tarafından, koşullu olarak serbest bırakıldı.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden ivedilikle alınan Kaili, Yunanistan'da üyesi bulunduğu PASOK tarafından ihraç edilmişti. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu da, Yunan parlamenterin üyeliğini askıya almıştı.

Savcı, 48 saatlik gözaltı süresi dolan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini'nin de serbest bırakılmasına karar verdi.

Brüksel'de bir otelden ayrılırken çanta dolusu parayla yakalanan Kaili'nin babası da, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Federal savcı, Cuma günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kaili'nin erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi, Avrupa Parlamentosu'nun eski İtalyan üyesi Pier Antonio Panzeri ile lobi şirketi yöneticisi F. adlı zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Cuma günü Belçika polisinin 16 ayrı noktaya düzenlediği baskında, evinde 500 bin eurodan fazla nakit para ile yakalanan eski İtalyan parlamenter Panzeri'nin eşi ile kızının da, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan medyasına göre, Panzeri'nin eşi Maria Colleoni, Bergamo yakınlarındaki evinde gözaltına alındı. İtalyan polisi, daha sonra, Panzeri'nin 38 yaşındaki kızı Silvia'yı da gözaltına aldı.