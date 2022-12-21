Kuzey Suriye’nin değişen haritası: Türkiye ne istiyor?

17 dakika önce

Afrin, Tel Rıfat, Menbiç, Kobani, Resulayn, Kamışlı… Türkiye’nin Suriye politikası ekseninde sıklıkla duyduğumuz bu şehirler, Suriye’nin kuzeyinde, yani Türkiye sınırında bulunuyor.

Bölgede çoğunluğu Kürtler olmak üzere Araplar, Çerkesler, Süryaniler, Ermeniler, Türkmenler ve Ezidiler yaşıyor. 2015’te IŞİD saldırılarıyla dünyanın dikkatini çeken bu bölge, YPG’nin hakimiyeti sebebiyle Türkiye’nin gündeminden hiç düşmüyor.

Peki Türkiye’nin bu bölgeye yönelik politikaları ve sınır ötesi harekatları, Kuzey Suriye’yi nasıl şekillendiriyor? Buralarda yaşayanları nasıl etkiliyor?

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Türkiye’nin ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu yapılanmasının kontrolüne geçen bölgeler, bugün ne durumda?

BBC Türkçe ekibinden grafiklerle Kuzey Suriye’nin değişen haritası…

Haber - Araştırma: Fatima Çelik, Esra Yalçınalp

Video - Kurgu: Ege Tatlıcı

Grafik - Animasyon: Selim Büyükgüner

Seslendiren: Emre Temel

Katkıda bulunanlar: Mahmut Hamsici, Emre Azizlerli