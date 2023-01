Maçlarda genç sporcuların kalbi neden duruyor?

51 dakika önce

Aşı karşıtları Covid aşısına bağladı

Bununla birlikte 2016'da yayımlanan bir araştırmaya göre sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl spor karşılaşmalarında 100-150 kardiyak arrest vakası yaşanıyor.

Bu tür durumlarda acil tıbbi müdahale hayat kurtarabiliyor. Ama her zaman değil.

SDS: Ani Ölüm Sendromu

Cardiac Risk in the Young (CRY) adlı yardım kuruluşuna göre İngiltere'de her yıl 35 yaşın altındaki 12 kişi ani kardiyak arrest sonucu yaşamını yitiriyor.