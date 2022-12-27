Ukrayna savaşını eleştirdiği iddialarını reddeden Rus milyarder Pavel Antov Hindistan'da esrarengiz şekilde öldü

Kaynak, Pavel Antov/VK

27 Aralık 2022, 18:53 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdiği iddialarını reddeden Rus milyarder Pavel Antov, Hindistan’da kaldığı otelde ölü bulundu. Aynı zamanda yerel bir siyasetçi olan Antov, ülkesinin önde gelen sosis üreticilerindendi. Antov'un arkadaşı Vladimir Budanov da yine Hindistan gezisi sırasında ölmüştü.

Antov, Hindistan’ın doğusundaki Odisha kentinde kaldığı otelde doğum gününü Budanov ile birlikte kutlamıştı.

Rus medyasında yer alan haberlerde 65 yaşındaki Antov’un Pazar günü otelde pencereden düşerek öldüğü bildirildi.

Hindistan seyahatine çıkan dört kişilik gruptan Vladimir Budanov da Cuma günü aynı otelde ölmüştü.

Odisha'da bir polis yetkilisi, Budonov’un felç geçirdiğini, Artov’un ise “Budonov’un ölümünden sonra depresyona girdiğini ve onun da öldüğünü” söyledi.

Kalküta’daki Rusya Başkonsolosu Aleksey İdamkin, Rus Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Polis bu trajik olaylarda herhangi bir suç unsuru bulamadı” dedi.

Turist rehberi Jitentra Singh ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Antov’un odasında içki şişeleri olduğunu ve Rus insanının "çok fazla alkol almış olabileceğini” söyledi.

Pavel Antov, Rusya'da Vladimir Standart et işleme tesisini kurmuştu.

Antov, 140 milyon dolarlık servetiyle, Forbes’un 2019’da yayımladığı Rusya'nın en zengin milletvekilleri ve bürokratları listesinde başı çekiyordu.

Antov ayrıca başkent Moskova’nın doğusundaki Vladimir kentinde yerel mecliste tarım politikası ve ekoloji komisyonunun başkanıydı.

Haziran ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev’in Şevçenkiski semtinde bir apartman Rus füzeleriyle vurulmuş, yedi yaşındaki bir kız çocuğuyla babası hayatını kaybetmişti.

Kız çocuğunun annesinin de yaralandığı saldırı sonrası Antov’un WhatsApp durumunda görülen mesajda, “Buna terörden başka bir şey demek çok zor” yazıyordu.

Mesaj daha sonra silinmiş, Antov da sosyal medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediğini ve “ülkesinin vatanseveri” olduğunu söylemişti.

Antov, Ukrayna savaşına destek vermişti.

Rus iş insanı, WhatsApp'daki mesajla ilgili olarak, “Ukrayna’daki özel askeri operasyon konusunda fikirleri kendisininkilerle hiç uyuşmayan birinden geldi. Mesajı kazayla paylaştım. Çok sinir bozucu bir yanlış anlamaydı" demişti.

Antov Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştirdiği iddialarını reddederken; çoğu işgali açıkça eleştiren birçok Rus zengin gizemli şekilde ölmüştü.