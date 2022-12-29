ABD'de Niagara Şelalesi kısmen buz tuttu

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ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kutup soğukları Niagara Şelalesi'nin kısmen donmasına neden oldu.

Noel döneminde etkisini sürdüren soğuk hava şartları, 34'ü New York eyaletinde olmak üzere ABD'de en az 60 kişinin ölümüne neden oldu.