ABD'de Niagara Şelalesi kısmen buz tuttu
ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kutup soğukları Niagara Şelalesi'nin kısmen donmasına neden oldu.
Noel döneminde etkisini sürdüren soğuk hava şartları, 34'ü New York eyaletinde olmak üzere ABD'de en az 60 kişinin ölümüne neden oldu.
Niagara Şelalesi'nin güneyindeki Buffalo soğuktan en fazla etkilenen kent oldu.
1,2 metre yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle trafik felce uğrarken birçok konut da elektriksiz kaldı.
Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde biraz artması bekleniyor.