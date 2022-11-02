İtalya’da sağcı hükümetin ilk toplantısında aldığı karar 'polis devleti' tartışması başlattı

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Muhabir

Bildirdiği yer Roma

2 Kasım 2022, 15:20 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya’da Eylül ayında yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni'nin kurduğu hükümetin ilk kararlarından biri, özgürlüklerin kısıtlanması yönünde bir adım olduğu gerekçesiyle tartışma yarattı.

Bakanlar Kurulu’nun geçen Pazartesi günü yaptığı ilk toplantıda, izinsiz müzik partilerine ağır yaptırımlar getiren bir kararname hazırlandı.

Geçen hafta sonunda Cadılar Bayramı için Modena kentinde düzenlenen ve İtalya dışından da çok sayıda kişinin katıldığı izinsiz bir ‘’rave’’ partisi polis tarafından durduruldu.

Kullanımda olmayan bir depoda, 3 gün sürmesi planlanan partiye katılan yaklaşık 3 bin kişi Pazar günü dağıtıldı.

Modena’daki partinin durdurulmasının ardından da İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, bu gibi partilere karşı yeni bir kararname hazırlandığını duyurdu.

Yeni yasal düzenlemeyle, 50’den fazla kişinin katıldığı ve ''mekan işgal edilerek yapılan" yapılan partileri düzenleyenlere 6 yıla kadar hapis ve 10 bin euro para cezası verileceği açıklandı.

Yeni hükümetin kararı, yasal düzenlemenin ucunun açık olduğu, ileride başka kalabalık buluşmalar ve muhalif gösteriler için de uygulanabileceği gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çekti.

Ana muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti’nin lideri Enrico Letta, bu düzenlemenin vatandaşların özgürlüklerini kısıtlayabileceğini ve ''muhalefete karşı önleyici bir tehdit’’ haline gelebileceğini söyledi. Letta, Modena’daki partinin durdurulmasını da sağlayan kullanımdaki mevcut yasaların yeterli olduğunu vurguladı.

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de bu yasal düzenlemeyi ‘’polis devleti’’ yasalarına benzetti. Conte ayrıca ‘’Hükümetten ilk adım olarak yüksek faturalara karşı önlemler beklerdik’’ dedi.

Faşist gösteriye müdahale edilmedi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Roma Yürüyüşü’nün 100. yıldönümü etkinliği

Muhalefetten hükümete bir eleştiri de, izinsiz partilere baskın ve yaptırımlar uygulanırken faşist grupların gösterilerine müdahale edilmemesi nedeniyle geldi.

1922’de faşistlerin iktidarı ele geçirmesiyle sonuçlanan Roma Yürüyüşü’nün 100. yıldönümü için geçen hafta sonunda faşist diktatör Benito Mussolini’nin memleketi Predappio’da bir gösteri düzenlendi.

Mussolini yanlısı 2 binden fazla kişi, faşist selamları da vererek İtalya’nın faşizme geçiş yıldönümünü kutladı.

Mussolini’nin mezarının da yer aldığı Predappio’daki faşist gösterinin durdurulmamasıyla ilgili eleştirilere İçişleri Bakanı Piantedosi yanıt verdi. Modena’daki partiyle Predappio’daki eylemin ‘’tamamen farklı şeyler’’ olduğunu belirten Piantedosi, ‘’Predappio’daki yıllardır yapılan bir gösteri. Rave parti konusunda ise mekanın sahibinden bir şikayet gelmişti’’ dedi.

Modena’daki Cadılar Bayramı partisinin durdurulması ve ardından açıklanan kararname, bugünkü ulusal gazetelerin birçoğunun manşetlerinde yer aldı.