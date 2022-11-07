Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi, Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nden sonra ise Konferans Ligi kura çekimine geçilecek ve Trabzonspor'un son 32 turundaki rakibi belli olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde son maçında Ferencvaros’u 1-0 yenmesine rağmen, grup üçüncüsü olmuş ve UEFA Konferans Ligi’nde son 32 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor ise grup birincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.