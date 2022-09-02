G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasında anlaştı

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G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini finanse etme kabiliyetine darbe vurmak amacıyla, Rus petrolü için tavan fiyat belirleme konusunda uzlaştı.

G7 Maliye Bakanları, ham petrol ve petrol ürünlerinde belirlenecek tavan fiyatın küresel enerji fiyatlarının düşmesine yardımcı olacağını belirtti ve fiyatın bir dizi teknik incelemelerin ardından belirlenceğini açıkladı.

Açıklamada "Gerektiği sürece Ukrayna'ya destek olacağız" denildi. Rusya tavan fiyat uygulayan ülkelerer petrol satmayı durduracağını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Tavan fiyat uygulayan şirketler Rus petrolününü alıcıları arasında olmayacaklar" dedi.

G7 ülkeleri İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

Maliye Bakanları, online toplantılarında tavan fiyat uygulamasının Rus gelirlerini azaltmak ve "saldırgan savaşını fonlamasını önlemek için özellikle tasarlandığını" açıkladı.

Bakanlar ayrıca, savaşın özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin ekonomilerine olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini belirtti.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması, bu politikaya uyan ülkelerin sadece tavan fiyattan ya da altından, deniz yoluyla taşınacak petrol ve petrol ürünleri alınabilmesi anlamına geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, petrol fiyatları arttı ve yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu da Moskova'nın petrol ihracatının miktar olarak düşmesine karşın, gelirlerini artırabilmesine olanak sağlıyor.

AB ülkeleri de Rus ham petrolüne 5 Aralık'tan itibaren ambargo uygulamayı planlıyor.