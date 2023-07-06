Saadet ve Gelecek partileri Meclis'te grup kuracak, yerel seçimde işbirliği yapacak: DEVA Partisi neden çekildi?

Kaynak, Gelecek Partisi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



6 Temmuz 2023, 15:59 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis’te ortak grup kurma konusunda uzlaştı. Saadet Partisi çatısı altında temsil edilecek yeni grubun başkanı Gelecek Partisi’nden olacak. Meclis'teki 6. grubun başkanı Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ oldu. İki partiden birer isim de grup başkanvekili olacak.

“Saadet Partisi-Gelecek Partisi İttifakı” adıyla bir protokol de imzalayan iki partinin Meclis’teki işbirliği, yerel seçim ittifakını da kapsayacak.

Seçim sonrası grup kurma görüşmelerine katılan DEVA Partisi ise uzlaşma sağlanamaması üzerine bu görüşmelerden çekilmişti.

Meclis’te grup kurmak için 20 milletvekilinin olması yeterli.

Gelecek ve Saadet Partisi, 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girmiş ve 10’ar milletvekili çıkarmıştı.

Yeni grup için Gelecek Partisi milletvekilleri resmen Saadet Partisi’ne katılmış oldu.

İki partinin genel başkanları, varılan uzlaşmanın ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.

Ortak basın toplantısında ilk sözü alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni grubun Saadet Partisi çatısında kurulacağını duyurdu.

14 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatın en önemli gelişmelerinden birine tanıklık belirten Davutoğlu, “Seçmenimizin bize verdiği en önemli mesaj dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatiflere ihtiyaç duyduğudur. 14 Mayıs seçimleri sonrasında ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, iktidarın yanlışları karşısında TBMM’nin denetim gücünü kullanmak adına birçok konuda fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık” dedi.

Davutoğlu, her partinin kendi kimliğini koruyarak Saadet Partisi çatısı altında Meclis’te temsil edileceğini söyledi.

Karamollaoğlu: Gelecek Partisi nezaket gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise daha eski bir parti olmaları nedeniyle grubun kendi çatıları altında kurulmasında anlaşıldığını söyledi.

Karamollaoğlu, “Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu çatlak vesilesi olarak görmek de mümkün zenginlik olarak da görmek mümkün. Farklı fikirlerin olmasının birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

İki lider, ilk grup toplantılarını önümüzdeki hafta yapacaklarını açıkladı.

İttifak protokolünde neler var?

İki partinin lideri, Meclis’teki işbirliğini, seçimlere de taşımak için “Saadet-Gelecek İttifakı” adı altında da bir protokol imzaladı.

Protokole ilişkin yapılan açıklamada, iki partinin kurduğu ittifakın, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de “seçim ittifakı dahil her türlü işbirliğini kapsadığı” vurgulandı.

Görev dağılımı nasıl yapılacak?

Protokole göre Gelecek ve Saadet Partisi Milletvekilleri 28. Dönem'in birinci devresi olan 2 yıl Saadet Partisi bünyesinde, Gelecek Partisi milletvekillerinin katılımıyla 20 üyeyle Meclis’te temsil edilecek.

İki parti, Grup Başkanı’nın Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ olması konusunda uzlaştı.

BBC Türkçe’ye konuşan Özdağ, grup başkanlığı görevini kendisinin yürüteceğini, grup başkanvekilliklerinin ise daha sonra belirleneceğini söyledi.

Protokole göre birinci devrenin tamamlanmasından sonra işbirliğinin nasıl devam edeceği yeniden değerlendirilecek.

İki grup başkanvekilliğinin birisi Saadet, birisi de Gelecek Partisi’nden olacak..

Grup oluştuktan sonra TBMM Başkanlık Divanı’ndaki temsil oranları ve komisyon üyelikleri de eşit şekilde dağıtılacak.

Ortak açıklamada, grup toplantılarının nasıl yapılacağı ise şöyle anlatıldı:

“Genel Başkanlar ‘Saadet-Gelecek’ ittifakının ortakları olarak her iki partinin bayrak, flama, amblem ve benzeri emarelerinin ortak şekilde kullanıldığı haftalık grup toplantılarında iki partinin milletvekillerine ve kamuoyuna sesleneceklerdir. Gelecek Partisi milletvekilleri, tüm siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yapacaklardır. Her iki partinin milletvekilleri kendi partilerindeki görev ve sorumluluklarını hiçbir değişiklik olmadan sürdürecekler, yürüttükleri siyasi çalışmalarda kendi genel başkanlarına ve parti kurullarına karşı sorumlu olacaklardır.

Gerektiğinde diğer ittifak ve partilerle birlikteliğe de açık olacak şekilde; Saadet ve Gelecek Partileri 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak aday belirleme, birlikte liste yapma, hangi seçim bölgesinde hangi parti adı ile seçime girileceği hususları dahil olmak üzere her türlü işbirliğini yürüteceklerdir.”

Meclis’te grup kuran siyasi partiler, Meclis Başkanlık Divanı, komisyonlarda temsil edilmenin yanı sıra, Genel Kurul’da da daha fazla söz hakkına sahip oluyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

DEVA Partisi 'Saadet çatısına' sıcak bakmadı

Seçimler sonrasında grup kurma çalışmaları DEVA Partisi, Gelecek Partsi ve Saadet Partisi arasında başladı.

Saadet Partisi’nin kendi çatısı altında ısrar etmesi, DEVA Partisi’nin de buna sıcak bakmaması üzerine “yeni parti” çatısı altında grup kurulması seçeneği gündeme geldi.

Ancak DEVA Partisi’nin yetkili kurullarında yapılan değerlendirmede, bunun seçmende kafa karışıklığına yol açacağı görüşü öne çıktı ve parti, grup kurma görüşmelerinden çekildi.