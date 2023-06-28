ABD: Stockholm'de Kuran yakılması saygısız ve incitici ancak İsveç'in NATO üyeliği onaylanmalı

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29 Haziran 2023, 01:46 +03 Güncelleme 20 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsveç’in başkenti Stockholm'de dün bir caminin önünde Kuran yakılmasını "saygısız ve incitici" bulduklarını söyledi. Patel bununla birlikte, ABD'nin Macaristan ve Türkiye'ye yaptığı, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama çağrısını yineledi.

İsveç polisi dün Stockholm'de Kuran'ı Kerim yakma ve yırtma eylemine izin vermiş, eylemi organize eden iki kişiden biri Kuran'ı yırtmış, ayakkabılarına domuz pastırması koyduktan sonra kutsal kitabı ateşe vermişti.

Türkiye, Stockholm'de yaşananlara sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde, Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, Stockholm'de yaşananlar soruldu.

Patel, “Dini metinlerin yakılmasının ve tahrip edilmesinin saygısız ve incitici olduğunu, yasal olabilecek bir şeyin her zaman uygun olacağı anlamına gelmediğini sürekli dile getirdik" dedi.

Bu konuda açıklama yapmayı konuşmayı İsveç hükümetine ve güvenlik güçlerine bıraktıklarını belirten Patel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak genel olarak, İsveç'i mümkün olan en kısa sürede NATO'ya kabul edebilmemiz için Macaristan ve Türkiye'ye İsveç'in katılım protokolünü gecikmeden onaylama çağrısı yapmaya devam ediyoruz."

Patel, İsveç'in geçen yıl NATO'nun Madrid Zirvesi sırasında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı üçlü mutabakat anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiğine inandıklarını, bu ülkenin en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsveç’i NATO’nun tam üyesi olarak kabul etme zamanının geldiği yönünde mutabıkız” dedi.

Türkiye ve İsveç arasındaki görüşmeler 6 Temmuz'da Brüksel'deki NATO karargahında sürecek.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne Finlandiya ilk kez ittifaka üyesi bir ülke olarak katılacak.

İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylanmıştı.