Crystal Palace Teknik Direktörü Hodgson: Zaha gibi takımın simgesi olan bir oyuncunun ayrılmasına çok üzüldüm

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25 Temmuz 2023, 14:50 +03 Güncelleme 46 dakika önce

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, hücum oyuncuları Wilfried Zaha’nın Galatasaray’a transferinin ardından yaptığı ilk açıklamada “Wilf’in takımdan ayrılmaya ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar vermesi nedeniyle gerçekten üzgünüm” dedi.

Kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Zaha, kulübüyle sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı kırmızılılarla yıllık 4,35 milyon euro maaş ve 2,35 milyon euroluk imza parası karşılığında anlaşmıştı.

Hodgson “Kulüp simge bir futbolcusunu kaybediyor” dedi ve ekledi:

“Wilfried’i takımda kalmak için ikna edemediğimize pişman olsak da, ona ve ailesine bol şans diliyoruz.”

Crystal Palace’la bugüne kadar 458 maçta 90 gol atan ve 73 asist yapan Fildişi Sahilli Zaha, kulüp tarihinde formayı en fazla giyen 3. futbolcu olmuştu.

Takımın yöneticisi Steve Parish de Zaha’nın ardından “O bizim tılsımımız, en iyi oyuncumuzdu” diye konuştu:

“Wilfried akademimizdeki gençlere ilham vermeye devam edecek.

“O olmasaydı bugünkü konumumuza gelemezdik.”

12 yaşında takımın altyapısına giren Zaha, beş yıl sonra kulübün A takımıyla ilk maçına çıkmıştı.

Üç yıl sonra, 2013’te takımının Premier Lig’e çıkmasında büyük katkısı olmuştu.

Aynı yıl Manchester United’a transfer olan Zaha bir yıl sonra eski kulübüne kiralanmış ve daha sonra Crystal Palace eski oyuncusunun bonservisini geri almıştı.

Zaha o günden sonra 30 yaşına kadar da aynı formayı giymişti.

Wilfried Zaha'nın hem İngiltere hem de doğduğu Fildişi Sahilleri'nin formasını giyme hakkı vardı. 19 ve 21 yaş altı milli takımlarda İngiltere formasını giyen oyuncu, 2016'da Fildişi Sahillerini temsil etmeyi seçti.