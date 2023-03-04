Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu

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Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İstanbul’un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın kadınlar üç adım atlama finalinde milli atlet Tuğba Danışmaz piste çıktı.

Milli atlet, ilk hakkında 14.31 ile Türkiye rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti.

23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Üç adım atlamada İtalyan Dariya Derkach 14.20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona 14.16’lık derecesi ile bronz madalya elde etti.