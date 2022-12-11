Zambiya'da yol kenarına atılmış 27 göçmen cesedi bulundu

Afrika ülkesi Zambiya’nın başkenti Lusaka’da, yol kenarına atılmış 27 ceset bulundu. Cesetlerin, Etiyopyalı göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

Mwale, bir kişinin nefes zorluğu çekerken bulunduğunu ve acilen hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Zambiya, genellikle Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya'nın yer aldığı Afrika Boynuzu bölgesinden göçmenlerin, Güney Afrika’ya gitmek için kullandığı bir geçiş noktası.