Zambiya'da yol kenarına atılmış 27 göçmen cesedi bulundu
- Yazan, Kennedy Gondwe
- Unvan, BBC News, Lusaka
Afrika ülkesi Zambiya’nın başkenti Lusaka’da, yol kenarına atılmış 27 ceset bulundu. Cesetlerin, Etiyopyalı göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.
BBC'ye konuşan polis sözcüsü Danny Mwale, hayatını kaybedenlerin büyük ihtimalle geçiş sırasında havasız kalarak öldüklerini söyledi.
Mwale, bir kişinin nefes zorluğu çekerken bulunduğunu ve acilen hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Zambiya, genellikle Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya'nın yer aldığı Afrika Boynuzu bölgesinden göçmenlerin, Güney Afrika’ya gitmek için kullandığı bir geçiş noktası.
Polis sözcüsü, Ngwerere sakinlerinin cesetleri Pazar günü yerel saatle 06.00’da bulduğunu bildirdi.
Mwale, üzerinden çıkan kimliklere göre göçmenlerin Etiyopya uyruklu olduğuna inanıldığını açıkladı.
Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada, “"Ön araştırmalarımız, yaşları 20 ile 38 arasında değişen toplam 28 kişinin Ngwerere bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atıldığını gösteriyor” denildi.
Cesetler Zambiya Üniversitesi Eğitim Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zambiya’nın doğu sınırındaki Malavi’de de Ekim ayında 25 cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulunmuştu.