İran'daki protestolar: Humeyni'nin evi ateşe verildi

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, H﻿umeyni'nin evi şu anda bir müze.

18 Kasım 2022, 22:36 +03 Güncelleme 9 dakika önce

İran’da eylemciler, İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin doğduğu evi ateşe verdi.

Sosyal medyada görülen fotoğraflarda, Humeyn adı verilen kentteki evin kısmen yandığı görüldü.

Haber ajansları, paylaşılan videonun konumunu teyit ederken, yerel makamlar kundaklama olduğu olduğunu reddetti .

Ayetullah Humeyni’nin daha sonra müzeye dönüştürülen evde doğduğu söyleniyor.

Humeyni, 1979’da ülkenin Batı yanlısı lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’yi deviren İran İslam Devrimi’nin lideriydi.

Humeyni 1989’daki ölümüne dek ülkenin ruhani lideriydi.

Humeyn’den gelen videolarda, evde yangın çıkarken onlarca kişinin sevinç gösterileri yaptığı görülüyor. Muhalifler, videonun Perşembe akşamı çekildiğni söylüyor.

Ancak yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Humeyn kentinin basın bürosunun saldırı olmadığını söylediğini bildirdi.

Ajans, az sayıdaki eylemcinin evin dışında toplandığını bildirdi ve daha sonra evin bir videosunu paylaşıp hala “hacılara ve hayatını kaybeden İmam’ı sevenlere açık olduğunu” bildirdi.

Ajans “Büyük devrimin kurucusunun evinin kapısı halka açıktır” diye de ekledi.

Humeyni’nin doğduğu evdeki yankın, ülke genelinde Humeyni’nin halefi Ayetullah Ali Hamaney ve hükümetine karşı başlayan gösterilerde yaşanan son olaylardan biri.

İran rejimine karşı protestolar, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

İran resmi medyasına göre son olaylarda beş güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Bu arada, güvenlik güçleri tarafından öldürüldükleri belirtilen küçük yaştaki İranlılar için düzenlenen cenazelerde yeni eylemler yapıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki İzeh kentinde ailesinin ifadelerine göre güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülen 9 yaşındaki Kian Pirfalak için düzenlenen cenaze töreninde kalabalıklar “Hamaney’e ölüm” sloganları attı.