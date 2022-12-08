Hırvatistan, Schengen bölgesine dahil oldu

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57 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Hırvatistan’ın gelecek aydan itibaren Schengen serbest dolaşım bölgesine alınmasına karar verdi. AB üyesi Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen’e dahil olması ise Avusturya ve Hollanda’nın vetosuna takıldı.

Hırvatistan, 1 Ocak’tan itibaren Schengen bölgesinin 27. üye ülkesi olacak. Bölge 23 AB üyesi ülkenin dışında, İsviçre, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda’dan oluşuyor.

AB Konseyi İçişleri Bakanları toplantısında alınan karar, AB’nin en yoksul iki üyesi olan ve 10 yıldır Schengen bölgesine katılmaya çalışan Bulgaristan ve Romanya açısından hayal kırıklığı oldu.

Schengen serbest dolaşım bölgesine üye olmak için konseydeki tüm üye ülkelerin kabul oyu vermesi gerekiyor. Ancak Avusturya, mülteci sayısının artacağı kaygısıyla veto hakkını kullandı. Hollanda’nın da özellikle Bulgaristan’ı yolsuzluk ve göç gibi kaygılarla Schengen dışında tutmaya kararlı olduğu belirtiliyor.

Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca karardan hayal kırıklığı duyduğunu söylemekle birlikte, yeniden başvuru yapacaklarını belirtti ve “Üzüntü duyduk ve gerçekten Avusturya’nın gösterdiği katı tutumu anlayamıyoruz” dedi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerciyev de “Bu iki üye ülkenin yarattığı hayal kırıklığına karşın, devam etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Avusturyalı arkadaşımın neden veto kullandığını henüz anlayamadım” diye konuştu.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise Romanya ve Bulgaristan’a güvenlik kaygıları nedeniyle karşı çıktıklarını belirtti ve “Birçok yerde düzgün işlemeyen bir sistemin bu noktada genişletilmesi yanlış olur” dedi.

AB Komisyonu’nun İçişleri’nden sorumlu üyesi Ylva Johansson da gazetecilere yaptığı açıklamada “Ben de hayal kırıklığına uğradım” dedi ve hem Bulgaristan hem de Romanya’nın “Schengen bölgesinin tam üyesi olmayı hak ettiğini, gelecek iki yılda da çabaların devam edeceğini” vurguladı.

Hırvat sınır polisi, 1 Ocak’tan itibaren diğer Schengen ülkelerine bağlanmaya hazır olduğunu söylüyor, ancak havaalanlarındaki teknik hazırlıkların 26 Mart’ta tamamlanacağı belirtiliyor.