Dünya yüzme şampiyonasında trans yüzücülere ilk kez ayrı kategori açılıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 23 yaşındaki Lia Thomas'ın ABD'de kolejli yüzücüler arasındaki yarışmayı kazanması sonrası alevlenmişti.

bir saat önce

World Aquatics (eski adı Uluslararası Yüzme Federasyonu) trans sporcuların da yarışabilmesi için Berlin’deki dünya şampiyonasında yeni bir kategori açıyor.

Federasyon geçen yıl, erkek ergenliğinin herhangi bir dönemini yaşamış trans sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasını yasaklamıştı.

Açılacak yeni kategori 50 ve 100 metre mesafede tüm yüzme stillerini kapsıyor.

World Aquatics’ten yapılan açıklamada, “Bu adım, çeşitliliğe, tüm cinsiyet ve cinsel kimliklere açık olma tavrımızın bir göstergesidir” denildi.

Açıklamada, Berlin’deki turnuvanın da ‘öncü bir pilot proje’ olacağı savunuldu.

Federasyon farklı dalların da ileriki turnuvalara eklemlenebileceğini duyurdu.

World Aquatics, trans sporcuların yarışmalara kabul derecelerinin de ileriki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yarışmalara kabul edilebilmek için, yüzücülerin bir uluslararası federasyona bağlı olması gerekiyor.

Yüzücülere bireysel olarak, bir kulüp veya bir takım için yarışma hakkı da sağlanacak.

Berlin’deki yarışma 6 - 8 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Almanya Yüzme Federasyonu Başkan Yardımcısı Kai Morgenroth, yüzücülerin engeller olmadan yarışacağı bir etkinliği düzenleyecek olmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Morgenroth, “Berlin çeşitliliğin ve kapsayıcılığın başkentlerinden biridir. Bu nedenle böyle ileri bir adım için de mükemmele bir yer olacaktır” dedi.

Ayırma kararı hangi rapora dayanıyor?

World Aquatics geçen yıl tartışmalar sonrası kadın kategorisini yeniden tanımladı.

Alınan kararda, erkeklikten kadınlığa geçen sporcuların, Tanner Ölçeği'nin (çocuklar, ergenler ve yetişkinlerdeki fiziksel gelişim ölçeği) ikinci aşamasının ötesinde erkek ergenliği yaşamamış olması ya da 12 yaşından küçük olması koşuluyla kadın kategorilerinde yarışabileceği açıklandı.

World Aquatics’in kararında, trans kadınların ilaçla testosteron seviyelerini düşürdükten sonra bile kadınlara karşı daha avantajlı olduklarını gösteren bir rapor temel alındı.

Trans yüzücülerin kadınlar kategorisinde yarışmasıyla ilgili tartışmalar 2019'da cinsiyet değiştiren 23 yaşındaki Lia Thomas'ın ABD'de NCCA yarışmasını kazanmasından sonra alevlenmişti.