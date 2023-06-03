UEFA, Roma teknik direktörü Mourinho hakkında disiplin soruşturması başlattı

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Roma

41 dakika önce

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında, geçen Çarşamba günü oynanan Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı sonrası hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İspanyol Sevilla ekibinin penaltılarda kazandığı maç sonrası Mourinho, İngiliz hakem Anthony Taylor’a otoparkta küfürlü şekilde sözlü saldırıda bulunurken görüntülenmişti. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Mourinho’nun İtalyanca ve İngilizce küfürlü ifadeler de kullanarak hakeme ‘’utanç vericisin’’ dediği duyuluyordu.

Mourinho maç sonrası basına yaptığı açıklamalarda da hakemi ‘’İspanyol gibi davranmakla’’ ve adil olmamakla suçlamış, maç yönetimini ‘’skandal’’ diye nitelemişti.

UEFA, Cuma günü yaptığı açıklamada hakem Anthony Taylor'a yönelttiği sözlü taciz nedeniyle AS Roma teknik direktörü Josè Mourinho hakkında disiplin komisyonunun soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre Mourinho "bir maç görevlisine karşı aşağılayıcı/küfürlü dil" kullanmakla suçlanıyor.

Ayrıca hem Roma hem de Sevilla kulüpleri, taraftarlarının sahaya yabancı cisim atması ve fişek kullanmasının yanı sıra oyuncularının ‘’uygunsuz davranışları’’ nedeniyle de suçlamalarla karşı karşıya.

UEFA’nın açıklamasında disiplin soruşturmasının ne zaman sonuçlanacağıyla ilgili olarak ‘’UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) konuyla ilgili zamanı geldiğinde karar verecektir" denildi.

İtalya basınına göre karar gelecek haftadan itibaren çıkabilir. Basındaki haberlerde, Mourinho’nun en az 2 maç sahadan men cezası alabileceği belirtildi.

Teknik direktörün çıkışı sonrası hakemin havalimanında Roma taraftarlarının sözlü saldırısına uğradığına da dikkat çekildi ve bu unsurun da Mourinho aleyhine işleyebileceği, cezanın daha da ağırlaşabileceği belirtildi.

Budapeşte’de oynanan maçın ardından ertesi gün havalimanında hakem Taylor ve ailesi, Roma taraftarı oldukları anlaşılan bir grubun sözlü tacizine maruz kalmıştı. Güvenlik görevlilerince korunan Taylor ve ailesi uzaklaştırılırken itişmeler yaşanmış, bir sandalyenin fırlatıldığı da görüntülere yansımıştı.

Budapeşte Havalimanı, yaşanan arbede nedeniyle bir İtalyan vatandaşı hakkında cezai işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Polis sahaya inen Sevilla taraftarlarına müdahale etti

İngiltere’deki hakem kurulu PGMOL, havalimanında yaşananları kınayarak ‘’Anthony ve ailesine, UEFA Avrupa Ligi finalinde hakemlik yaptıktan sonra eve dönmeye çalışırken yöneltilen haksız ve iğrenç taciz karşısında dehşete düştük’’ dedi.

Çarşamba günü Budapeşte’de oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçının 90 dakikalık normal süresi 1-1 bitmiş, penaltı atışlarında Sevilla Roma’yı 4-1 yenerek kupayı kazanmıştı.