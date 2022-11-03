Enflasyon 1998’den beri en yüksek düzeyde: Yüzde 85,51

Kaynak, EPA

3 Kasım 2022, 13:01 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 3,54 oldu.

Reuters haber ajansının ekonomistler arasında yaptığı ankete göre yıllık enflasyonun yüzde 85,6; aylık enflasyonun ise yüzde 3,6 olması bekleniyordu.

Bloomberg HT’nin haberine göre Türkiye’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yükselişini 17. aya taşıdı ve 1998'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon böylece 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

1998 yılı Türkiye’nin yıllardır süren yüksek enflasyonu düşürmeye çalıştığı bir dönem olması dolayısıyla dikkat çekiyor.

Çekirdek enflasyon ise Ekim'de yükselişini sürdürerek yıllık bazda yüzde 70,45 olarak kaydedildi.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise Ekim ayında enflasyon yıllık 185,34 oldu.

Aylık enflasyon ise yüzde 7,18 olarak gerçekleşti.

En çok ulaştırma grubu yükseldi

Yıllık enflasyonda ana gruplar içinde en yüksek artış yüzde 117,5 ile ulaştırma grubunda oldu.

Ulaştırmanın ardından yüzde 99,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 93,63 ile ev eşyası geldi.

Üretici enflasyonu yüzde 158 arttı

Üretici enflasyonu ise yıllık olarak yüzde 157,69 oldu.

Üretici fiyatları içindeki elektrik ve gaz grubunda yüzde 554,56 oranında bir artış gözlendi.

Faiz ve enflasyon makası açıldı

Yüksek enflasyona rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini Ekim ayında 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'a çekmişti.

Son gelen enflasyon verileriyle faiz ve enflasyon arasındaki makas 75 puana yükseldi.