İ﻿ki Rus tekneyle Alaska'ya geçerek sığınma talep etti

46 dakika önce

İki Rusya vatandaşı, Rusya'dan ufak bir tekneyle Alaska toprağı olan St. Lawrence adasına geçtikten sonra ABD polisi tarafından gözaltına alındı.

A﻿BD'li yetkililer, Rus vatandaşlarının adadaki Gambell köyünde bir sahile ulaştıklarını ve sığınma talep ettiklerini belirtti.

A﻿BD Ulusal Güvenlik Departmanı, sığınma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

R﻿usya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki hafta önce ilan ettiği seferberlik sonrası silah altına alınmak istemeyen binlerce Rus kara yoluyla Kazakistan, Gürcistan ve Finlandiya gibi komşu ülkelere, ya da bulabildikleri uçaklarla Türkiye gibi ülkelere gidiyor. Ancak daha önce Alaska'ya giden olmamıştı.

R﻿us sığınmacıların ulaştığı Gambell köyü, St. Lawrence adasının kuzeybatısında bulunuyor ve Rusya'nın Sibirya'daki Çukotka bölgesine yaklaşık 56 km uzaklıkta.

Bu, adanın mesafe olarak Rusya'ya Alaska'dan daha yakın olduğu anlamına geliyor.

Y﻿erel bir yetkili, sığınmacı Rusların, Rusya'nın Egvekinot kentinden yola çıktığını ve ufak bir tekneyle yaklaşık 480 km kat ettikten sonra Salı günü Alaska'nın St. Lawrence adasına ulaştıklarını belirtti.

A﻿laska Valisi Mike Dunleavy, olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, bunun kendileri için "bir sürpriz" olduğunu söyledi; "Buranın yoğun bir göç rotası haline gelmesini beklemiyoruz, sanıyoruz ki bu münferit bir olay" diye konuştu.

A﻿ncak Alaska Senatörü Dan Sullivan, federal yetkilileri "daha fazla sayıda Rus'un Bering Boğazı çevresindeki Alaska yerleşimlerine sığınması durumu için hazırlıklı olmaya" çağırdığını söyledi.

S﻿ullivan, "Bu olay iki şeyi açığa çıkarıyor: Birincisi, Ruslar Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşta yer almak istemiyor, ikincisi de Alaska'nın Rusya'ya yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda, eyaletimizin ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önemde olduğunu gösteriyor" dedi.

F﻿orbes Rusya'nın, Kremlin'den bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Putin'in 21 Eylül'deki kısmi seferberlik çağrısından bu yana yaklaşık 700 bin Rus erkek ülkeyi terk etti.