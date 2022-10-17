Ukrayna: Rusya, K﻿iev'e kamikaze İHA'larıyla saldırdı

Kaynak, Reuters

17 Ekim 2022, 09:30 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah saatlerinde en az 5 patlama sesi duyuldu.

K﻿iev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko hava saldırılarında sivillerin yaşadığı bazı binaların hasar aldığını söyledi.

Sosyal medya platformu Telegram’dan bir mesaj yayımlayan Klitschko, kurtarma ekiplerinin geçtiğimiz hafta da vurulan Shevchenkivskiy bölgesine sevk edildiğini açıkladı, bölge halkına sığınaklara gitmeleri çağrısı yaptı.

U﻿krayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andry Yermak ise Kiev'in merkezine Rus kamikaze İHA'larıyla saldırılar düzenlendiğini söyledi.

B﻿u silahları Rusya'ya İran'ın verdiğini belirten Yermak, ülkesinin "acilen" daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

S﻿aldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

R﻿usya geçtiğimiz haftalarda da İHA'larla Ukrayna'nın sivil altyapısını hedef alan saldırılar düzenlemişti. Geçen hafta Kiev'e yönelik saldırılarda en az 19 kişi ölmüştü.

Kamikaze İHA'ları hedeflerini vurmadan önce saatlerce havada kalabiliyor.

Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın bu İHA'ları daha önce de kullandığını söylüyor.

İran, Rusya’ya İHA tedarik ettiğine yönelik iddiaları reddediyor.

Rus yetkililer ise iddialara ilişkin yorum yapmadı.

Kaynak, Reuters

Kamikaze İHA'ları

Hedefi vurduktan sonra imha olan ve “hareketli mühimmat” olarak da bilinen küçük hava silahları.

Füze atabilen ve ardından da kalktığı yere geri dönen diğer silahlı hava araçlarının aksine, tek kullanımlık silahlar.

Adı, İkinci Dünya Savaşı’nda hedeflerini kullandıkları savaş uçaklarıyla vuran Japon pilotlardan geliyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy daha önce, bu İHA'ların İran yapımı olduğunu söylemişti.