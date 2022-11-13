SON DAKİKA: İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
TSİ 16:10 civarında gerçekleşen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Gelen görüntülerde bölgeye çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildiği görülüyor.
NTV yaralılar olduğunu aktarıyor.
Pazar günü ve havanın sıcak olması nedeniyle cadde oldukça kalabalıktı.
Gelen görüntülerde yerde yatan insanlar görülüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya can kaybı ve yaralılar olduğunu aktardı.
Polis bölgeyi kordon altına aldı.
Ayrıntılar geliyor...