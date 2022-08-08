Uluslararası Af Örgütü raporunu savundu: Ukrayna'yı eleştirmek Rusya'yı haklı çıkarmak anlamına gelmez

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41 dakika önce

Geçen hafta yayınladığı raporda, Ukrayna güçlerini "sivilleri Rus ateşinin hedefi haline getirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlayınca sert tepkiler alan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), "yol açtığı rahatsızlık ve öfkeden derin üzüntü duyduğunu" açıkladı.

Kuruluş Pazar günkü açıklamasında "Raporumuzdaki bulguların tamamen arkasındayız" dedi ama "Ukrayna güçlerinin yaptığını belgelediğimiz hiç bir şey Rusya'nın ihlallerini haklı kılmaz" diye ekledi.

Af Örgütü Perşembe günü yayınladığı raporda, Ukrayna ordusunu okullar ve hastaneleri üs olarak kullanmak ve sivillerin yoğun yaşadığı alanlardan Rus güçlerine karşı saldırılarda bulunmakla suçlayınca ağır eleştiriler almıştı.

Ukrayna'daki Af Örgütü şubesi başkanı, kuruluşu Rusya'nın propagandalarını tekrar etmekle suçlamış ve protesto amacıyla görevinden istifa etmiş, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de örgütün "Sorumluluğu saldırgandan alıp mağdurun sırtına yüklediğini" söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü: Ukrayna güçleri sivilleri tehlikeye atıyor 4 Ağustos 2022

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Af Örgütü savunma pozisyonunda olmanın Ukrayna ordusunu uluslararası hukuktan muaf kılmadığını söylemişti

Raporda Ukrayna'ya yöneltilen eleştiri neydi?

Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta yayınladığı raporunda, Ukrayna güçlerinin Harkov, Donbas ve Mikolaiv bölgelerindeki kasaba ve köylerde sivilleri tehlikeye atmış göründüğü 19 vaka sıralıyor.

Örgüt Pazar günü yaptığı açıklamada, yol açtığı öfkeden dolayı üzgün olduğunu belirtmekle birlikte bu saptamalarından geri adım atmayı reddediyor.

Raporda "Ukrayna güçlerinin sivillerin yaşam alanlarının hemen yanı başında mevzilendikleri, dolayısıyla onları Rus ateşi tehlikesine açık hale getirdikleri durumlar tespit edildi" deniyor.

Pazar günkü açıklamasında örgüt bu saptamaları uluslararası hukukun ilkeleri doğrultusunda yaptığını, bu kurallar gereğince bütün tarafların, askeri hedeflerini, sivillerin yoğun yaşadıkları bölgelerin içine ya da yakınına konuşlandırmaktan kaçınmak için mümkün olan en büyük çabayı göstermeleri gerektiğini söylüyor.

Af Örgütü raporda Ukrayna güçleriyle ilgili kısmın yol açtığı tepki ve öfkeden büyük üzüntü duyduğunu belirttikten sonra bunun Rusya'nın ihlallerini haklı çıkaramayacağını ve bunların da ayrıntılarıyla anlatıldığını kaydediyor.

Rusya'nın Şubat ayında işgale girişmesinden bu yana yüzlerce Ukraynalı mağdurla konuşulduğunu kaydeden Af Örgütü "Bu insanların hikayeleri Rusya'nın saldırı savaşının bütün acımasız gerçekliğini ortaya koyuyordu" dedi ve açıklamasını şöyle noktaladı: