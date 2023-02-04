ABD Türkiye'yi "Rusya'ya kimyasal madde satışı" konusunda uyardı

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ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Brian Nelson, Türkiye'yi, Rusya'ya yapılan kimyasal madde ve mikroçip gibi maddelerin ihracatının Ukrayna işgalinde kullanılabileceği konusunda uyardı. Nelson, ihracatın devam etmesi durumunda bazı Türk şirketlerin ve bankaların "yaptırımları ihlal ettiği" gerekçesiyle cezalandırılabileceğini söyledi.

Perşembe ve Cuma günleri Türkiye'ye ziyarette bulunan ve hükümet ile özel şirket yetkilileriyle görüşen Nelson, bazı maddelerin Rusya'ya satılması konusunda işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Bankacılarla görüşen Nelson, bu görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye'den Rusya'ya ihracatın son bir yılda ciddi oranda arttığını; bunun da "Türk şirketlerini yaptırım ve itibar kaybı riskiyle karşı karşıya bıraktığını" söyledi. Bu durumun, Türk şirketlerin G7 ülkelerinin piyasalarına girişinin de engellenebileceğini ifade etti.

Nelson, Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı konuşma metnine göre, "Rusya'nın savunma sanayinde kullanabileceği ve teknoloji transferi potansiyeli taşıyan ürünlerin satışını engellemek için" şirketlerin fazladan önlem alması gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilise göre, son bir yılda Türkiye'den Rusya'ya yapılan on milyonlarca dolarlık satış, ABD'de kaygı yarattı:

"Rusya'nın Türkiye ile tarihi ekonomik bağlarını artırmaya çalışmasında bir sürpriz yok. Asıl soru buna Türkiye'nin ne yanıt vereceği."

NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya getirilen yaptırımlara katılmıyor ancak Türkiye'nin, Batı'nın getirdiği yaptırımları da ihlâl etmediğini söylüyor. İhlâl iddiaları için kanıt talep ediyor.

24 Şubat'ta Ukrayna işgaline başlayan Rusya, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yaptırımıyla karşı karşıya kalmıştı. Bir yıldır Türkiye, Hong Kong gibi ticaret merkezleriyle olan ithalat ve ihracatı arttı.

Nelson'ın ziyareti, ABD'den Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili baskı yapmak için yapılan ziyaretlerin sonuncusu. Bu baskılar bazı değişiklikler de getirdi.

Örneğin Havaş 31 Ocak'ta, Rus ve Belaruslu havayollarına, Amerikan yapımı uçakları için benzin, parça ve diğer servisleri sağlayamayacağını iletti.

Eylül ayında Türkiye'deki beş banka, Rusya'nın Mir ödeme sisteminin kullanımını yasakladı.