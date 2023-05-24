Tina Turner hayatını kaybetti

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24 Mayıs 2023, 21:48 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner’ın uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından bugün evinde öldüğü açıklandı.

"Rock’n Roll’un Kraliçesi" lakaplı müzisyen What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.

Turner kendine özgü tarzıyla Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ve Rihanna gibi sanatçıların müzik anlayışlarını da etkilemişti.

Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Tina Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik piyasasına girmiş, 1976’dan sonra ise Tina Turner kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırmıştı.

Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve 8 Grammy Ödülü kazanmıştı.

Tina Turner 2021'de Rock 'n' Roll Hall of Fame'e dahil edilmişti.

Turner fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 1978'de eşi Ike'den boşanmıştı.

2018'de yazdığı My Love Story (Aşk Hikayem) adlı kitabında "Ike ile seks yapmanın bir tür tecavüze benzediğini" yazmış ve "Burnumu bir kum torbası gibi yumrukladığı pek çok gün olurdu. Öyle ki, sahnede şarkı söylerken genzime akan kanın tadı gelirdi ağzıma" ifadelerini kullanmıştı.