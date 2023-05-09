Belçika’ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı bir yılda üç kat arttı

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Belçika İçişleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu, ülkeye sığınma başvurusu yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının bir yılda yaklaşık üç kat arttığını açıkladı.

Kuruma göre, Türkiye’den Belçika’ya yönelen ekonomik göçe ilişkin rakamlar da önemli ölçüde artıyor.

Belçika’da Flamanca yayımlanan De Standaard gazetesi, giderek daha fazla yüksek eğitimli Türk vatandaşının ülkelerini terk ettiğini yazdı.

Bunun nedeninin, Türkiye’deki ekonomik ve siyasi durum olduğunu vurgulayan gazeteye göre, "Gençlerin dörtte üçü Erdoğan rejiminden kaçmak istiyor".

Belçika Göçmenlik Bürosu tarafından De Standaard gazetesine yapılan açıklamaya göre, resmi verilere göre, geçen yıl 671 olan sığınma başvursunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı, bu yıl 1721'e yükseldi.

Göçmenlik Bürosu, Türkiye’den Belçika’ya yönelik ekonomik göç rakamlarının da önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor.

Bu kuruma göre, 2021 yılında Türkiye’den 660 kişi çalışmak için Belçika’ya gelirken, 2022'de bu sayı 1243'e yükseldi.

Resmi rakamlar, Türkiye’den Belçika'ya taşınan araştırmacı sayısının neredeyse ikiye katlandığını ortaya koyuyor.

Göçmenlik Bürosu’ndan Paulien Blondeel, "Birçok başvuru dosyası da hâlâ inceleniyor" diyor.

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nden Türkiye uzmanı Zehra Kaya, gazeteye yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün yanı sıra ekonomik koşullar nedeniyle 2020’den itibaren beyin göçünün hızla arttığını söyledi.